طريقة جبارة لتكثيف الرموش وتطويلها بسرعة كبيرة ولاحظي الفرق بنفسك في 3 أيام

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها من الأمور التي تبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات بشكل آمن؛ حيث أنه من علامات جمال العينين والرموش الكثيفة الطويلة، لذلك بعض الأشخاص يلجأون بتركيب الرموش الصناعية، إلا أن هذا الأمر حل مؤقت والبعض الآخر يؤيد الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش، ولذلك جئنا لكم اليوم بوصفة طبيعية مفيدة للرموش في السطور القادمة.

طريقة تكثيف الرموش

الكثير من الفتيات والسيدات يعانون من أن رموشهم خفيفة بعض الشيء، وذلك الأمر قد يوجد له عدة أسباب منها الوراثي ومنها سوء التغذية وغيرها من الأسباب، كما أنه من الأسباب الرئيسية لتكثيفها هو فيتامين E في الجسم، وأيضا توجد طريقة أخرى وهي التي يستعمل فيها زيت الخروع حيث أنك تأخذ منه قطرة على فرشاة صغيرة و تسرح بها الرموش يوميا هذا مفيد جدا لسرعة تطويل الرموش.

الزيوت الطبيعية الأشهر لتكثيف الرموش وتطويلها

يوجد الكثير من الزيوت المهمة لهذا الأمر والتي نتعرف عليها من خلال سردها لكم قبل معرفة الطريقة، وهي زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت جوز الهند وزيت بذور السمسم، وزيت الأركان وزيت الكتان وزيت اللوززالحلو.

تكثيف الرموش

أن تكثيف الرموش وتطويلها بالزيوت من أكثر الطرق أمان وسهولة، وتتمثل هذه الطريقة في كلا من: