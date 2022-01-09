مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي وهتكون مقرمشة جدا

مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يتهافت عليها الصغير والكبير لطيب مذاقها وشلها الجميل، يمكنك بكل سهولة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بدون أي تكاليف مهما كان نوع البطاطس سوف تتمكنين من عملها بشكل رائع مع اضافة مكون بسيط للغاية، سوف نستعرض طريقة قلي البطاطس المقرمشة بكل بساطة وبدون تكاليف كبيرة مع الحصول على نتيجة رائعة بمكون واحد بسيط و أسرار رائعة من خلال هذا المقال.

مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي

هناك حيلة بسيطة لإعداد بطاطس مقرمشة رائعة وتنم من خلال:

تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع رفيعة حتى تتمكنين من استخدامها بكل سهولة في القلي، يتم غسلها ووضع قدر على النار به كمية من الماء ليتم سلق البطاطس لمدة 5 دقائق ومن ثم تصفيتها ووضعها في ماء بارد .

به ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم عليها ومن ثم نجهز زيت غزير حتى يسخن ونقوم بقلي البطاطس فيه.

سوف تحصلين على بطاطس مقرمشة بدون تفة حيث أن البيكربونات الصوديوم يساعد في قرمشة البطاطس بشكل كبير وبدون أضرار.