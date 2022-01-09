مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي وهتكون مقرمشة جدا

مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يتهافت عليها الصغير والكبير لطيب مذاقها وشلها الجميل، يمكنك بكل سهولة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بدون أي تكاليف مهما كان نوع البطاطس سوف تتمكنين من عملها بشكل رائع مع اضافة مكون بسيط للغاية، سوف نستعرض طريقة قلي البطاطس المقرمشة بكل بساطة وبدون تكاليف كبيرة مع الحصول على نتيجة رائعة بمكون واحد بسيط و أسرار رائعة من خلال هذا المقال.مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي
هناك حيلة بسيطة لإعداد بطاطس مقرمشة رائعة وتنم من خلال:
- تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع رفيعة حتى تتمكنين من استخدامها بكل سهولة في القلي، يتم غسلها ووضع قدر على النار به كمية من الماء ليتم سلق البطاطس لمدة 5 دقائق ومن ثم تصفيتها ووضعها في ماء بارد .
- به ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم عليها ومن ثم نجهز زيت غزير حتى يسخن ونقوم بقلي البطاطس فيه.
- سوف تحصلين على بطاطس مقرمشة بدون تفة حيث أن البيكربونات الصوديوم يساعد في قرمشة البطاطس بشكل كبير وبدون أضرار.
- يمكنك أن تقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع رفيعة.
- ثم يتم غسل البطاطس ونقعها في الخل ربع ساعة ثم نقليها 5 دقائق فقط ونتركها تبرد.
- نضعها في الثلاجة ساعتين ثم نبدأ في قليها مرة أخرى لتكون مقرمشة بشكل ممتاز.
النشا لقلي البطاطس
- يمكنك تقشير البطاطس ومن ثم تقطيعها رفيعة حتى يتم قليها بشكل أسرع ومن ثم العمل على وضع البطاطس في الماء حتى يغلي ومن ثم نترك البطاطس حتى تبرد دقيقتين.
- نصفي البطاطس من الماء ومن ثم نتركها حتى تجف ونقوم بتجهيز صينية واسعة نضع فيها البطاطس ونضيف عليها خليط.
- الخليط مكونا من ملعقة نشا وملعقة زعتر ناعم ملعقة ثوم مطحون ناعم ومن ثم نضعها في الفرن نصف ساعة وتقدم ساخنة.
- وبذلك تعرفنا على حيل متنوعة لقلي البطاطس في المنزل بدون زيت كثير مع الحصول على نتائج مذهلة أفضل من المطاعم المكلفة.
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مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي البطاطس المقلية من أكثر الأكلات التي يتهافت عليها الصغير والكبير لطيب مذاقها وشلها الجميل، يمكنك بكل سهولة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بدون أي تكاليف مهما كان نوع البطاطس سوف تتمكنين من عملها بشكل رائع مع اضافة مكون بسيط للغاية، سوف نستعرض طريقة قلي البطاطس المقرمشة بكل بساطة وبدون تكاليف كبيرة مع الحصول على نتيجة رائعة بمكون واحد بسيط و أسرار رائعة من خلال هذا المقال.مكون تحفففة ضعيه على البطاطس بدون ما تشرب زيوت نهائي
هناك حيلة بسيطة لإعداد بطاطس مقرمشة رائعة وتنم من خلال:
- تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع رفيعة حتى تتمكنين من استخدامها بكل سهولة في القلي، يتم غسلها ووضع قدر على النار به كمية من الماء ليتم سلق البطاطس لمدة 5 دقائق ومن ثم تصفيتها ووضعها في ماء بارد .
- به ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم عليها ومن ثم نجهز زيت غزير حتى يسخن ونقوم بقلي البطاطس فيه.
- سوف تحصلين على بطاطس مقرمشة بدون تفة حيث أن البيكربونات الصوديوم يساعد في قرمشة البطاطس بشكل كبير وبدون أضرار.
- يمكنك أن تقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها على شكل أصابع رفيعة.
- ثم يتم غسل البطاطس ونقعها في الخل ربع ساعة ثم نقليها 5 دقائق فقط ونتركها تبرد.
- نضعها في الثلاجة ساعتين ثم نبدأ في قليها مرة أخرى لتكون مقرمشة بشكل ممتاز.
النشا لقلي البطاطس
- يمكنك تقشير البطاطس ومن ثم تقطيعها رفيعة حتى يتم قليها بشكل أسرع ومن ثم العمل على وضع البطاطس في الماء حتى يغلي ومن ثم نترك البطاطس حتى تبرد دقيقتين.
- نصفي البطاطس من الماء ومن ثم نتركها حتى تجف ونقوم بتجهيز صينية واسعة نضع فيها البطاطس ونضيف عليها خليط.
- الخليط مكونا من ملعقة نشا وملعقة زعتر ناعم ملعقة ثوم مطحون ناعم ومن ثم نضعها في الفرن نصف ساعة وتقدم ساخنة.
- وبذلك تعرفنا على حيل متنوعة لقلي البطاطس في المنزل بدون زيت كثير مع الحصول على نتائج مذهلة أفضل من المطاعم المكلفة.