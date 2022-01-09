طريقة عمل الاندومي زي الجاهز بالضبط بأطعمة مختلفة لن تشتري بعد اليوم

من الوجبات السريعة سهلة التحضير وتتوفر إمكانية لتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة جدا تكون ميسرة على الأمهات جدا أن تقمن بالتحضير لتلك الوجبة المتميزة والتي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت بمنتهى السهولة للحصول على أفضل نتيجة وهي وجبة إندومي متميزة يحبها الأطفال ويتناولونها بشغف وتكون مميزة وصحية أكثر من المحضرة الجاهزة والتي تعد ضارة بالصحة وهذا ما قد تم تقريره والجزم به من قبل مختلف الأطباء لذا دعت الحاجة إلى أن نقوم بالتحضير لمكونات بسيطة تساعدنا في التحضير للوصفة ومكوناتها تكون متوفرة وصحية وغير مؤثرة بالسلب على الصحة.

طريقة إعداد الاندومي في البيت

وجبة من الإندومي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال المزج بين عدد بسيط جدا من المقادير تكون في أغلبها مجموعة من التوابل والبهارات ذات النكهة المميزة، وتلك النكهة تكون شبيهة جدا بوصة الإندومي الجاهز والذي قد أثبت بعد تحليل مكونات الإندومي أن تناولها ليس صحي وبالأخص للأطفال، وبالنسبة لأهم المكونات التي لا بد من توفرها للحصول على وجبة ممتازة من الإندومي البيتي ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة.

مكونات إعداد الاندومي في البيت

من الممكن تجهيز أفضل وأسرع وجبة من الإندومي من خلال أن نقوم بتوفير الآتي من المكونات التالية:

نصف كيلو مكون مكرونة اسباجتي.

القليل من الشطة.

ربع ملعقة من الحبهان مع الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة فلفل أبيض مطحون.

ربع ملعقة مكون بودرة الثوم.

ربع ملعقة بودرة بصل.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من زيت الذرة.

كوبان من المرقة.

خطوات التحضير

تلك الوصفة من السهل أن نقوم بإعدادها سريعا للحصول على أفضل نتيجة لوصفة مميزة من الإندومي باتباع الخطوات التالية: