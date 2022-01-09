تحضير البان كيك السريع في 10 دقائق على البوتجاز بدون فرن

يعتبر البان كيك من أكثر أنواع الحلويات المشهورة في العالم، فيتم تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة للغاية، فالبان كيك لا يحتاج لفرن لتحضيره بل يتم تحضيره في المقلاة على البوتجاز بسرعة صاروخية حيث يتم عجن مكوناته وصبها في المقلاة وتسويتها سريعاً، فيكثر تحضير البان كيك في وجبة الإفطار والعشاء وكتحلية خفيفة للضيوف، فمن خلال مقالنا الآتي سنقدم إليكم طريقة تحضير البان كيك.

تحضير البان كيك في 10 دقائق

تتسم مقادير البان كيك بأنها متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

كأس ونصف الكأس من الدقيق الأبيض. ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. كأس وربع الكأس من الحليب. بيضة دجاج واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.

يتم القيام بخلط كلًا من السكر والملح والبيكنج بودر والدقيق مع بعضهم البعض. يتم خلط مزيج من البيض والحليب والزبدة الذائبة ثم يتم وضعها في منتصف خليط الدقيق. يتم الخلط جيدًا لحين أن يتم الحصول على عجينة قوامها سائل. يتم وضع ربع كأس من العجين السائل في مقلاة ثم يتم تركها لمدة دقيقتين. يتم التقليب على الجانبين لحين أن ينضج. تكرار كافة الخطوات لحين نفاذ الكمية.

مكونات البان كيكطريقة تحضير البان كيكطريقة تحضير البان كيك الفرنسي

يتم تحضير البان كيك الفرنسي بخطوات بسيطة والمقادير متوافرة في كل بيت، وفيما يلي المكونات وطريقة التحضير في السطور التالية.

كأس من الدقيق الأبيض. ربع كأس من السكر البودرة. كأس من الحليب. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة ملاعق من الزبدة. ملعقة من خلاصة الفانيليا. ربع ملعقة من الملح. ربع ملعقة من الفانيليا.

مكونات البان كيك الفرنسي