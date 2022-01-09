طريقة سهلة ومميزة لحفظ الليمون بشكل بسيط في الثلاجة لأطول مدة

يعتبر الليمون من أفيد أنواع الفواكه وذلك لاحتوائه على فيتامين سي إلى جانب فوائده الرائعة للجسم حيث يعمل على رفع المناعة وتقويتها ومقاومة الأمراض لذلك يجب على ربات المنازل تحرص على تخزينه بشكل دائم لذلك سوف نوضح لكم طرق تخزين الليمون من خلال هذا المقال.طرق تخزين الليمون
تسعى كثير من ربات المنازل إلى تخزين الليمون وذلك حتى يتواجد لدينا طوال السنة وبذلك سوف نوضح طريقة تخزينه من خلال الطرق الأتية.
- الطريقة الأولى:- نحضر كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بتنشيفها جيدا من الماء ثم نقوم بلف كل ليمونة في ورق أبيض ثم يوضع في وعاء ويوضع في الثلاجة.
- الطريقة الثانية:- نقوم بتخزين الليمون في الفريزر وذلك عن طريق إحضار كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا وتنشيفها بواسطة فوطة جيدا ونقوم بوضعها في أكياس بلاستيكية مفرغة الهواء ونقوم بوضعها بعد ذلك في الفريز ويتم استخدامه في أي وقت لمدة عام.
- أن لليمون فوائد عديدة حيث يعمل على أنقاص الوزن عند تناوله كل صباح على الريق ويتم تحضيره عن طريق وضع كوب من الماء على النار وعصر ليمونه عليه ويتم تناوله كل صباح.
- يساعد على رفع المناعة ويحمي الجسم من الأمراض وخاصة أنراض الأنفلونزا والتهاب الحلق.
- يساهم في معالجة مرضى السرطان.
- كما أنه يعطي البشرة التفتيح اللازم الذي تحتاج إليه وذلك عن طريق وضعه في تركيبات الماسكات الطبيعية.
- كما أنه يساهم الليمون في حل مشاكل الشعر ويعمل على تطويله وتكثيفه ويعطيه اللمعان اللازم.
- بالإضافة إلى ذلك يخلصنا من أمراض الكحة المزمنة ويساعد في إزالة البلغم من على الصدر.
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يعتبر الليمون من أفيد أنواع الفواكه وذلك لاحتوائه على فيتامين سي إلى جانب فوائده الرائعة للجسم حيث يعمل على رفع المناعة وتقويتها ومقاومة الأمراض لذلك يجب على ربات المنازل تحرص على تخزينه بشكل دائم لذلك سوف نوضح لكم طرق تخزين الليمون من خلال هذا المقال.طرق تخزين الليمون
تسعى كثير من ربات المنازل إلى تخزين الليمون وذلك حتى يتواجد لدينا طوال السنة وبذلك سوف نوضح طريقة تخزينه من خلال الطرق الأتية.
- الطريقة الأولى:- نحضر كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بتنشيفها جيدا من الماء ثم نقوم بلف كل ليمونة في ورق أبيض ثم يوضع في وعاء ويوضع في الثلاجة.
- الطريقة الثانية:- نقوم بتخزين الليمون في الفريزر وذلك عن طريق إحضار كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا وتنشيفها بواسطة فوطة جيدا ونقوم بوضعها في أكياس بلاستيكية مفرغة الهواء ونقوم بوضعها بعد ذلك في الفريز ويتم استخدامه في أي وقت لمدة عام.
- أن لليمون فوائد عديدة حيث يعمل على أنقاص الوزن عند تناوله كل صباح على الريق ويتم تحضيره عن طريق وضع كوب من الماء على النار وعصر ليمونه عليه ويتم تناوله كل صباح.
- يساعد على رفع المناعة ويحمي الجسم من الأمراض وخاصة أنراض الأنفلونزا والتهاب الحلق.
- يساهم في معالجة مرضى السرطان.
- كما أنه يعطي البشرة التفتيح اللازم الذي تحتاج إليه وذلك عن طريق وضعه في تركيبات الماسكات الطبيعية.
- كما أنه يساهم الليمون في حل مشاكل الشعر ويعمل على تطويله وتكثيفه ويعطيه اللمعان اللازم.
- بالإضافة إلى ذلك يخلصنا من أمراض الكحة المزمنة ويساعد في إزالة البلغم من على الصدر.