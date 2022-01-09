طريقة سهلة ومميزة لحفظ الليمون بشكل بسيط في الثلاجة لأطول مدة

يعتبر الليمون من أفيد أنواع الفواكه وذلك لاحتوائه على فيتامين سي إلى جانب فوائده الرائعة للجسم حيث يعمل على رفع المناعة وتقويتها ومقاومة الأمراض لذلك يجب على ربات المنازل تحرص على تخزينه بشكل دائم لذلك سوف نوضح لكم طرق تخزين الليمون من خلال هذا المقال.

تسعى كثير من ربات المنازل إلى تخزين الليمون وذلك حتى يتواجد لدينا طوال السنة وبذلك سوف نوضح طريقة تخزينه من خلال الطرق الأتية.

الطريقة الأولى:- نحضر كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا ثم نقوم بتنشيفها جيدا من الماء ثم نقوم بلف كل ليمونة في ورق أبيض ثم يوضع في وعاء ويوضع في الثلاجة.

الطريقة الثانية:- نقوم بتخزين الليمون في الفريزر وذلك عن طريق إحضار كمية الليمون التي نقوم بتخزينها ونقوم بغسلها جيدا وتنشيفها بواسطة فوطة جيدا ونقوم بوضعها في أكياس بلاستيكية مفرغة الهواء ونقوم بوضعها بعد ذلك في الفريز ويتم استخدامه في أي وقت لمدة عام.