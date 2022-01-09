سنين وانتى بتشتري الجاهز.. اعملى روج شفايف طبيعي ثابت بلون ساحر ترطيب وتلوين بدون مواد ضارة

سنين وانتى بتشتري الجاهز.. اعملى روج شفايف طبيعي ثابت بلون ساحر حيث أن الفتيات تعاني من مشكلة شهيرة بعد وضع أحمر الشفاة وهي أن اللون يزول بعد مدة قصيرة من وضعه وهذا يؤثر بشكل كبير على شكل المكياج وشكل الوجه العام ولكن هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد على تثبيت الروج على الشفايف إلى أكبر درجة حيث أنه لا يزول إلا بإزالته ويدخل في مكوناته مواد مرطبة للشفايف وحمايتها من الجفاف والتشقق.

كمية من كريم الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللون الطبيعي.

رائحة مميزة طبيعية.

كمية من الفانيلا السائلة.

يمكنك استخدام ماء الورد أو زيت لافندر بدلًا من الفانيلا.

تتمثل أول خطوة في وضع الكمية المتاحة من الفازلين الطبي داخل الميكرويف أو في وعاء على النار حتى يذوب تمامًا وذلك في فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 4 ثوني.

بعد ذلك أضيفي الرائحة الطبيعية الموجودة في المكونات واللون الطبيعي إلى الفازلين المذاب وقلبيه جيدًا.

أحضري علبة صغيرة زجاجية نظيفة وجافة من أي قطرات ماء ولها غطاء محكم الغلق.

قومي بصب الخليط الذي قمت بتكوينه داخل العلبة وأحكمي غلقها بالغطاء.

ثم ضعي العلبة الزجاجية داخل الثلاجة حتى تحافظ على قوام الخليط.

أخرجيه من الثلاجة وقت الحاجة واحصل على روج طبيعي على درجة عالية جدًا من الثبات.

يعمل الفازلين على ترطيب الشفاه حيث أن الشفاة تتعرض إلى حد كبير إلى عوامل تعمل على جفافها.

يعالج تشققات الشفاة التي من الممكن أن تحدث من وضع أحمر الشفايف بالقلم الخشن.

يحافظ الفازلين على رطوبة البشرة والوجه.

يعمل على إعادة البشرة إلى نضارتها ورونقها.

يعالج أكبر المشاكل التي تصيب الجلد والبشرة.

يثبت شعر حواجب الفتاة.

يعمل على توحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة على البشرة.

كما أنه يعالج الحروق التي تتسبب فيها أشعة الشمس الحارقة والشديدة.

يحد من ظهور حب الشباب المزعج على وجه الفتاة.

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