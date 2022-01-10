بكوبايه سكر وشويه مياه عملت اكتر من100قطعه ميلفية بمكونين أتنين مش مكلف خالص

حلوى الميلفيه من أشهى أنواع الحلويات التي يقبل الكثير على تناولها من الكبار والصغار، والكثير من السيدات دائما يبحثون عن طريقة عملها في المنزل لذلك الأمر أعددنا لكم هذا المقال عن طريقة عمل حلوى المليفيه حيث أن طريقة عملها سهلة جدا وبسيطة ولا تستهلك الكثير من الوقت.

طريقة عمل حلوى الميلفيه في المنزل

يمكنك الآن عمل الطريقة بالمقادير المضبوطة، وهي كالآتي:

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء كبير ثم نضع به الدقيق والملح، ثم تقلب المكونات جيدا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجيا مع العجن باليدين حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية.

بعد ذلك نلم العجين ويجب تغطيته بكيس من البلاستيك منشفة قماش حتى يرتاح العجين لمدة نصف ساعة.

ثم يتم البدء في تحضير الزبدة بوضعها بين ورق الزبدة ويتم فردها بالنشابة حتى تصبح مربعة الشكل ويكون سمكها رقيق جدا.

ثم يرش قليل من الدقيق على سطح مستوي ثم ناخد العجين ويتم فرده بالنشابة.

ثم بعد ذلك نأخد طبقة الزبدة ونضعها بوسط العجين.

ثم يتم ثني العجين فوق طبقة الزبدة حتي تختفي تماما.

ثم يتم تغطية العجينة بالسلوفان ثم نضعها بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم يتم إحضار العجينة من الثلاجة ونفردها مرة أخرى بالنشابة ثم يتم ثني أطراف العجين من الداخل من أعلي وأسفل ومن اليمين والشمال.

ثم للمرة الثانية نضع العجين بالثلاجة لمدة نصف ساعة بعد تغطيته بالسلوفان.

ثم نقوم بتكرار نفس الخطوة ثلاثة مرات مع أختلاف بسيط في المرحلة الاخيرة نضع العجين في الثلاجة لمدة ساعة الا ربع.

يسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. ية

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع بها ورق الزبدة ثم نفرد بها العجين ليصل السمك واحد سم.

يتم إحضار شوكة يتم بها تشكيل العجينة بالكامل ثم بعد ذلك يتم إدخال الصينية الفرن مدة ربع ساعة تقريبا.

ثم تسحب الصينية من الفرن وترش بالماء بالسكر ثم ندخلها مرة أخرى لمدة خمسة دقائق.