ملعقة سحرية لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بدون ألم طريقة جديدة أول مرة تجربيها

نجد أن ظهور الشعر الزائد في الجسم يسبب عادة إخراج كبير جدا لأي سيدة لانه يتحكم في اللبس التي ترتديه فلا يجب أن ترتدي ملابس قصيرة لأن ذلك يؤثر على مظهرها العام، فقد تلجأ السيدة أي الطرق التقليدية التي تزيل بها الشعر ويكون بعضها مؤلم وبعضها له آثار جانبية، فتلجأ إلى بعض الخلطات الطبيعية للتخلص من الشعر الزائد بشكل سلس وسهل.

كوب واحد من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

‎ملعقتين كبيرتين من الماء.

مقدار مناسب من نشا الذرة.

نضع وعاء صغير علي النار ونضيف به كوب واحد من السكر ثم نضع عليه ملعقتين كبيرتين من الماء ونقلبهم جيدا ثم نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون و ندمجهم مع بعض.

عند ملاحظة أن الخليط بدأ يأخذ قوام سميك نضعه علي نار هادئة حتي تبدأ في الغليان ويصبح لون الخليط ذهبي.

ناتي بسطح يكون باردا ونضع عليه خليط السكر ونتركه بضع الوقت حتى يتم تبريدها.

نقوم بغسل المناطق في الجسم التي نريد إزالة الشعر من هذة المنطقة وجفافها بشكل جيد من الماء.

ونستخدم نشا الذرة في وضعها على المناطق التي بها شعر لأنها تساعد على إزالة الشعر بشكل سهل وبدون أي ألم، كما تعمل أيضا علي سهولة وضع الشمع على هذه المنطقة وسهولة نزعها.

ناخذ كمية من خلطة السكر ونضعها علي المنطقة المراد نزع الشعر منها و ندلكها باستخدام الأصابع مع فردها على المنطقة وتوزيعها جيدا ثم نتركها لمدة ثواني.

ونقوم بوضع قطعة من القماش علي خليط الشمع ونتركها لمدة ثواني حتى تأخذ خلطة الشمع درجة حرارة الجسم ثم نقوم بنزعها على عكس نمو الشعر حتى ننزعها من الجذور ولا تكون متقصفة وبذلك الطريقة ننزع أكبر كمية ممكنة من الشعر في هذا المنطقة.

نكرر تلك الخطوة حتى ننتهي من الأماكن التي يوجد بها الشعر في الجسم كله.

نغسل الجسم بعد إزالة الشعر باستخدام الماء الدافئ بشكل جيد حتى نزيل آثار الخلطة من على الجسم.

يمكنك ترطيب الجسم باستخدام بعض من الزيوت مثل زيت بذور العنب أو يمكن استخدام زيت الجوجوبا وذلك لترطيب الجسم وعدم وجود أي التهابات به.

مكونات خلطة السكر وعصير الليمون لازالة الشعر الزائدطريقة التحضير