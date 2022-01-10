طريقة عمل بطاطس ودجز اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

البطاطس الودجز من الأكلات الغربية التي انتشرت كثيرا في جميع البلاد العربية، وقد حازت على حب الكثير من الأشخاص؛ حيث يقبل على تناولها الكثير في أشهر المطاعم من حيث طعمها المميز الذي يميزها عن أي نوع آخر من البطاطس، كما أنها تقدم بجانب الأكلات السريعة مثل الدجاج كنتاكي وغيرها، كما أنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية ومن السهل تحضيرها في المنزل؛ حيث أنها بسيطة وسهلة ولا تستهلك كثير من الوقت ومكوناتها موجودة داخل كل منزل.

طريقة عمل البطاطس ودجز

هذا النوع من البطاطس من ألذ أنواعها وهي تعد بسهولة جدا وبمكونات بسيطة متوفرة داخل كل منزل، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

2 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

4/3 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على ألذ وأشهى بطاطس ودجز بمنتهي السهولة والسرعة، وهي كما يلي: