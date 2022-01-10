طريقة عمل بطاطس ودجز اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

البطاطس الودجز من الأكلات الغربية التي انتشرت كثيرا في جميع البلاد العربية، وقد حازت على حب الكثير من الأشخاص؛ حيث يقبل على تناولها الكثير في أشهر المطاعم من حيث طعمها المميز الذي يميزها عن أي نوع آخر من البطاطس، كما أنها تقدم بجانب الأكلات السريعة مثل الدجاج كنتاكي وغيرها، كما أنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية ومن السهل تحضيرها في المنزل؛ حيث أنها بسيطة وسهلة ولا تستهلك كثير من الوقت ومكوناتها موجودة داخل كل منزل.طريقة عمل البطاطس ودجز
هذا النوع من البطاطس من ألذ أنواعها وهي تعد بسهولة جدا وبمكونات بسيطة متوفرة داخل كل منزل، وتتمثل مكوناتها في الآتي:
- 2 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- 4/3 كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
من خلال الخطوات التالية نحصل على ألذ وأشهى بطاطس ودجز بمنتهي السهولة والسرعة، وهي كما يلي:
- نقوم بغسل البطاطس جيدا ويجب أن تكون القشرة رقيقة جدا ومن الممكن أيضا إزالة القشرة.
- ثم يتم تقطيع البطاطس بالطول ثم تقطع أصابع سميكة ويتم وضعهم في وعاء عميق.
- ثم يتم إحضار وعاء عميق نضع به نشا وماء ويتم إذابته جيدا.
- يتم وضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يشبه العجين قليلا.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط فوق البطاطس مع التقليب جيدا.
- يتم إحضار صينية فرن ويتم دهانها ثم نرض فيها أصابع البطاطس وتغطى بورق الفويل الالومنيوم.
- ثم ندخل البطاطس في فرن ساخن على درجة حرارة عالية قد تصل إلى 220 درجة لمدة 15 دقيقة.
- ثم نحضر وعاء نضع به الملح والبابريكا والشطة والثوم البودر والبصل البودر ويتم خلطهم جيدا.
- ثم نخرج البطاطس عند تحمير الوجه تقلب علي الجهه الاخري ثم نعيد دخولها مرة أخرى للفرن.
- وعندما تحمر البطاطس نخرجها من الفرن مع رش التوابل جميعها.
- وتقدم في طبق التقديم ساخنة لأسرتك.
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البطاطس الودجز من الأكلات الغربية التي انتشرت كثيرا في جميع البلاد العربية، وقد حازت على حب الكثير من الأشخاص؛ حيث يقبل على تناولها الكثير في أشهر المطاعم من حيث طعمها المميز الذي يميزها عن أي نوع آخر من البطاطس، كما أنها تقدم بجانب الأكلات السريعة مثل الدجاج كنتاكي وغيرها، كما أنها أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية ومن السهل تحضيرها في المنزل؛ حيث أنها بسيطة وسهلة ولا تستهلك كثير من الوقت ومكوناتها موجودة داخل كل منزل.طريقة عمل البطاطس ودجز
هذا النوع من البطاطس من ألذ أنواعها وهي تعد بسهولة جدا وبمكونات بسيطة متوفرة داخل كل منزل، وتتمثل مكوناتها في الآتي:
- 2 كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- 4/3 كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
من خلال الخطوات التالية نحصل على ألذ وأشهى بطاطس ودجز بمنتهي السهولة والسرعة، وهي كما يلي:
- نقوم بغسل البطاطس جيدا ويجب أن تكون القشرة رقيقة جدا ومن الممكن أيضا إزالة القشرة.
- ثم يتم تقطيع البطاطس بالطول ثم تقطع أصابع سميكة ويتم وضعهم في وعاء عميق.
- ثم يتم إحضار وعاء عميق نضع به نشا وماء ويتم إذابته جيدا.
- يتم وضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يشبه العجين قليلا.
- ثم بعد ذلك نضع الخليط فوق البطاطس مع التقليب جيدا.
- يتم إحضار صينية فرن ويتم دهانها ثم نرض فيها أصابع البطاطس وتغطى بورق الفويل الالومنيوم.
- ثم ندخل البطاطس في فرن ساخن على درجة حرارة عالية قد تصل إلى 220 درجة لمدة 15 دقيقة.
- ثم نحضر وعاء نضع به الملح والبابريكا والشطة والثوم البودر والبصل البودر ويتم خلطهم جيدا.
- ثم نخرج البطاطس عند تحمير الوجه تقلب علي الجهه الاخري ثم نعيد دخولها مرة أخرى للفرن.
- وعندما تحمر البطاطس نخرجها من الفرن مع رش التوابل جميعها.
- وتقدم في طبق التقديم ساخنة لأسرتك.