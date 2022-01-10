طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل الجاهزة بطعم شهي ومميز عمرها ما تفك منك

الكفتة من المشويات التي يحبها الجميع بسبب طعمها اللذيذ وهي من الأكلات الشهيرة في مصر والوطن العربي وتوجد طرق مختلفة لعملها، وتحتوي على عناصر غذائية كثيرة هامة للصحة بسبب وجود البروتين وبعض الفيتامينات والمعادن وتقدم مع عيش بلدي وسلطة طحينة وسلطة خضراء ويمكنك الآن عملها بمقادير مضبوطة من بيتك بدلا من شرائها جاهزة تابعي المقال.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

المكونات:

500 جرام لحمة غنم مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

نصف كوب بقدونس مفروم.

4 ملاعق من صلصة الصويا.

ملح وفلفل أسود.

كمون.

أوريجانو.

ربع كوب من صلصة الصويا للشوي.

طريقة التحضير:

نجهز وعاء كبير ونضع بداخله اللحمة المفرومة مع البصل والثوم ثم البقدونس وصلصة الصويا والتوابل نقلب المكونات للحصول على عجينة متجانسة. نشكل الكفتة على أسياخ الشوي ويجب الضغط عليها من الحواف لكي تثبت جيدا نضعها على الشواية الفحم ونتركها لمدة 10 دقائق. تقلب على الجانب الأخر ونستمر في ذلك عدة مرات حتى ينضج مع دهنها من وقت لأخر بصلصة الصويا بفرشاة الطعام. توضع الكفتة المشوية على طبق التقديم وعلى الوجه القليل من البقدونس وتقدم وهي ساخنة مع سلطات مختلفة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكفتة في البيت

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

حبة طماطم مبشورة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

2 ملعقة من الزيت.

ربع ملعقة من الشطة.

طريقة التحضير:

نبشر البصل والطماطم في وعاء ثم يضاف اللحم مع البقدونس واللحمة وأيضا البهارات والزيت ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات. نتركها جانبا لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب المكونات من طعم بعض ثم تشكل على هيئة أصابع وتوضع في صينية الفرن. ندخلها إلى فرن ساخن واحرصي على تشغيله من تحت فقط وعندما تنضج تماما نشعل الشواية قليلا ثم نشعل الفحم على عين البوتاجاز. وعندما تخرج الكفتة من الفرن نضع الفحم في ورق ألومنيوم ونطفيه بالزيت أو السمنة ونغلق الصينية لكي تأخذ الكفتة راحة الشوي على الفحم. الآن الكفتة أصبحت جاهزة للطعام تقدم وهي ساخنة مع أرز أو عيش وسلطات مختلفة وطبق مخلل مشكل وبالهنا والشفا.

من الأفضل أن نفرم الكبة مع اللية والبصل والمكونات الأخرى لكي تكون ناعمة وذات قوام موحد لكي تكون الكفتة مثل الجاهزة يجب أن يكون منقسمة إلى نصفين لحمة جملي والأخر لحمة بقري صافي.

نقسم الكفتة إلى كرات متساوية ثم تفرد على الأسياخ لكي تصبح التسوية واحدة يجب تصفية البصل من الماء جيدا وندهن الكفتة به أثناء الشوي.

اسرار نجاح كفتة الحاتي