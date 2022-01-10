مكون سحري علاج نهائي لتساقط الشعر ضعيه يوميا لشعر طويل وكثيف في أسبوع

نجد أن تواجه العديد من الفتيات مشاكل عديدة للشعر ومنها تلف الشعر كما تعاني من الشعر المتقصف مشكلة أيضا سقوط الشعر وتكون مزعجة جدا لدي اي فتاة، ويرجع تساقط الشعر إلى العديد من الأسباب المتنوعة منها استخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على تلف الشعر وأسباب أخرى عديدة، ويبحثون عن طرق بديلة لعلاج مشكلة الشعر فنتبع بعض الخلطات الطبيعية التي تعالج الشعر بشكل صحي.

خلطة لعلاج تساقط الشعر

المقادير

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

استخدام ثلاث كبسولات من فيتامين ه.

طريقة التحضير

نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الجوجوبا ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونخلطهم مع بعض.

نقوم بإضافة ثلاث كبسولات من فيتامين ه و ندمجهم مع بعض.

نضع خلطة الزيوت على الشعر بشكل كامل على الأطراف إلى فروة الرأس وندلك باستخدام الأصابع.

نترك خلطة الزيوت على الشعر فترة الليل كله.

نتبع تكرار هذه الوصفة في الأسبوع لمدة ثلاث مرات حتى يمنع سقوط الشعر بشكل نهائي.

خلطة الشاي الأخضر و صفار البيض

المقادير

حبة واحدة من صفار البيض.

ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر.

استخدام قبعة بلاستيكية للشعر.

طريقة التحضير

نضع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر ثم نضيف عليه حبة واحدة من صفار البيض و ندمجهم مع بعض حتى يعطى قوام متجانس.

نفرد خلطة الشاي الأخضر على الشعر كله ونوزعه بشكل جيد.

نرتدي قبعة بلاستيكية للشعر ونترك الخلطة لمدة 30 دقيقة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر جيدا حتى نتخلص من صفار البيض واستخدام الشامبو المناسب للشعر.

نستمر علي اتباع هذه الخلطة كل يوم ويوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة العسل وصفار البيض

المقادير

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

حبة من صفار البيض.

ملعقة صغيرة من زيت خروع.

استخدام كبسولة واحدة من فيتامين أي.

طريقة التحضير