أعملي الفراخ البانيه بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم مقرمش ولذيذ بطريقة مميزة ومختلفة

تعد الفراخ البانية من الوجبات السهلة المفضلة للاسرة المصرية، وأصبح لها مكانة كبيرة فى المطبخ المصرى، وهو يعتبر من الوجبات السريعة التى يعتمد عليها أكثر الامهات، ويمكن أن نقوم بتحضير الفراخ المخلية بالعديد من الطرق، ومنها البيكاتا والفراخ المشوية، ولكن من أهم الطرق لعمل الدجاج المخلي هو البانية ويتم إعدادها مع المكرونة، وتعد هذة الوجبة من الوجبات الاكثر شهرة، كما يمكننا أن نقوم بتناول البانية في أشكال مختلفة ومتنوعة، إذن سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة سهلة لعمل الفراخ البانية المقلية، وصدور الفراخ المشويه.

١ كيلو من صدور الدجاج المخلية المقطعه شرائح.

١ بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

ملح وفلفل اسود وبهارات الفراخ.

٢ كوب من البقسماط المطحون ويمكن استخدام الفيچيتار(حسب الرغبه).

٢ كوب من الدقيق الابيض.

عدد ٤ بيضات.

معلقة كبيرة من الخل الابيض او نصف ليمونه.

يغسل البانية بالماء والخل ويصفى جيدآ.

نقوم ببشر البصلة ونأخذ مائها فقط.

يضاف الى ماء البصل الملح والفلفل الاسود وبهارات الفراخ والخل.

نقلب الخليط جيدآ حتى يصبح جاهزآ.

نوضع البانية فى التتبيلة التى تم تجهيزها مسبقآ لمدة ساعة على الأقل.

نحضر البيض فى وعاء ونضربه جيدآ، ونضيف إليه رشة ملح مع الفلفل الاسود.

نخرج البانية من التتبيلة ونضعه فى الدقيق.

نأخذ البانية المغطى بالدقيق الى البيض، ومن البيض الى البقسماط.

نضع البانية فى الثلاجة لمدة نصف ساعة على الاقل حتى يصبح جاهزآ للقلى فى الزيت الساخن حتى يأخذ لونآ ذهبى ويتم تسويته، وهناك الكثير من المقبلات المحبوبة لدى الجميع ويمكن أن يتم تناولها مع البانية ، منها السلطة الخضراء، والثومية، وسلطة الذبادى، وسلطة الطحينة.

تقطع صدور الدجاج الى شرائح سميكه.

نضع شرائح الدجاج فالتتبيلة المكونه من ماء البصل مع الملح والفلفل والبهارات مع الخل اوالليمون حسب الرغبة.

نتركها فى التتبيلة لمدة ساعة.

نأخذ صدور الدجاج نضعها على الشواية الساخنة، ونقلبها على الوجهين حتى يتم تسويتها.

مكونات الفراخ البانية المقليةطريقة تحضير تتبيلة البانيةطريقة تحضير الفراخ البانية المقليةطريقة تحضير صدور الفراخ المشوية