بتتبيلة الثوم والخل أعملي الباذنجان المتبل بطعم ومذاق لذيذ أحلي من المطاعم

يعد الباذنجان من أهم الخضروات التى تحتوى نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تحارب الأنيميا وفقر الدم، وحيث يوجد في كثير من الوجبات المحببة لنا ولاطفالنا، ويعد باكثر من طريقة مخلل أو مطبوخ او متبلل بخلطة لذيذة شهية، ولا يمكن الاستغناء عنه بجانب الأطباق الرئيسية، وخصوصاً الاكلات الشعبية، فإن تتبيلته تعتبر لذيذة وفاتحة للشهية، وسوف نقوم بعمل طريقة الباذنجان المتبل بالثوم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية.

طريقة عمل الباذنجان المتبل بالثوم(مسلوق)

المقادير:-

نصف كيلو باذنجان أسود رفيع.

نصف ثمرة ثوم.

٢ ثمرة فلفل أخضر حار.

١ ثمرة فلفل أحمر حار.

حزمة كسبرة خضراء مفرومة ناعم.

ثمرة جزر مبشور.

عصير ليمون.

ملعقتين خل.

ملعقتين زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ماء السلق.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الباذنجان جدا ونزع العنقود الخارجى الباذنجان.

في وعاء على النار نضع كمية مناسبة من الماء لسلق الباذنجان وعند الغليان نسقط الباذنجان في الماء ويترك حتى ينضج.

في محضر الطعام نضع الثوم والفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر الحار والكزبرة والتوابل والخل والليمون وزيت الزيتون ونقوم بفرمهم جيدا.

في بولة متوسطة نضع الجزر المبشور ويصب عليه الخليط المفروم ويقلب حتى تتجانس كل المكونات جيدا.

نرفع الباذنجان من على النار ويترك جانباً ليبرد.

نقوم بتجهيز طبق التقديم.

سوف نقوم بحشو الباذنجان بالخلطة السابق تحضيرها و يرص في طبق التقديم حتى الانتهاء من الكمية الموجودة.

ويقدم كطبق جانبي للعدس والفول والبصارة.

طريقة تحضير الباذنجان المتبل بالثوم(مقلي)

المقادير:-

نصف كيلو باذنجان أسود رفيع.

نصف ثمرة ثوم.

١ ثمرة فلفل أخضر حار.

١ ثمرة فلفل أحمر حار.

نص ثمرة جزر مبشور.

حزمة كسبرة خضراء مفرومة ناعم.

عصير ليمون.

خل.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

زيت القلي.

طريقة التحضير:-