طريقة تحضير البسكويت التركي المختلف في الطعم بكوب من النشا جربيه بدون تردد

طريقة تحضير البسكويت التركي الذائب في الفم، تختلف طريقة إعداد هذا البسكويت عن الطرق الأخرى من حيث الطعم والشكل، لأنه يتميز بشكل جميل ملفت للأنظار بالإضافة إلى طعمه الرائع ورائحته الشيقة التي تجذب الجميع من أبعد مكان، وتقوم الأمهات بتحضيره لأولادها وجميع أفراد العائلة حتى يتم تناوله على وجبة الإفطار أو بعد العصر ( مثل عادة المصريين ) مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا مكونات عمل البسكويت التركي وطريقة تحضيره بخطوات سهلة وممتازة من خلال موقع ثقفني الإخباري.مكونات عمل البسكويت التركي التحفة
البسكويت التركي الممتاز في الطعم للتناول مع أحلى كوب من الشاي أو الحليب حيث يتكون من مجموعة مكونات غير مكلفة وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق ( أو أكثر على حسب العجينة ).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- ٥ ملاعق كبيرة من السمنة.
- كوب ونصف من السكر.
- حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- رشة صغيرة من الملح.
تتعدد طرق تحضير البسكويت بأنواعه على حسب كل شخصية وطريقتها ولا أحد يبقى على طريقة معينة والآن سوف نعرض هذه الطريقة التركية وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء العجن ونضع به السمنة والنشا والسكر ورشة الملح والفانيليا والبيكنج بودر.
- نخلط جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ثم نضيف على الخليط السابق البيض والزيت ونستمر في التقليب.
- بعد ذلك نضع الدقيق بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد.
- نقسم العجينة إلى نصفين بالتساوي مع إضافة ملعقة من الكاكاو على أحد النصفين والآخر نضيف عليه ملعقة من الدقيق.
- ثم نقوم بتشكيل العجين إلى ثلاثة كور صغيرة من النوع الأبيض وثلاثة كور من النوع البني، نلصق هذه الكرات مع بعض مع مراعاة تبادل الألوان ونكورها ونضغط عليها برفق.
- نرص هذا البسكويت في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى ينضج تماماً.
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طريقة تحضير البسكويت التركي الذائب في الفم، تختلف طريقة إعداد هذا البسكويت عن الطرق الأخرى من حيث الطعم والشكل، لأنه يتميز بشكل جميل ملفت للأنظار بالإضافة إلى طعمه الرائع ورائحته الشيقة التي تجذب الجميع من أبعد مكان، وتقوم الأمهات بتحضيره لأولادها وجميع أفراد العائلة حتى يتم تناوله على وجبة الإفطار أو بعد العصر ( مثل عادة المصريين ) مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا مكونات عمل البسكويت التركي وطريقة تحضيره بخطوات سهلة وممتازة من خلال موقع ثقفني الإخباري.مكونات عمل البسكويت التركي التحفة
البسكويت التركي الممتاز في الطعم للتناول مع أحلى كوب من الشاي أو الحليب حيث يتكون من مجموعة مكونات غير مكلفة وهي كما يلي:-
- ٣ أكواب من الدقيق ( أو أكثر على حسب العجينة ).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- ٥ ملاعق كبيرة من السمنة.
- كوب ونصف من السكر.
- حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- رشة صغيرة من الملح.
تتعدد طرق تحضير البسكويت بأنواعه على حسب كل شخصية وطريقتها ولا أحد يبقى على طريقة معينة والآن سوف نعرض هذه الطريقة التركية وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء العجن ونضع به السمنة والنشا والسكر ورشة الملح والفانيليا والبيكنج بودر.
- نخلط جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ثم نضيف على الخليط السابق البيض والزيت ونستمر في التقليب.
- بعد ذلك نضع الدقيق بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد.
- نقسم العجينة إلى نصفين بالتساوي مع إضافة ملعقة من الكاكاو على أحد النصفين والآخر نضيف عليه ملعقة من الدقيق.
- ثم نقوم بتشكيل العجين إلى ثلاثة كور صغيرة من النوع الأبيض وثلاثة كور من النوع البني، نلصق هذه الكرات مع بعض مع مراعاة تبادل الألوان ونكورها ونضغط عليها برفق.
- نرص هذا البسكويت في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى ينضج تماماً.