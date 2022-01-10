طريقة تحضير البسكويت التركي المختلف في الطعم بكوب من النشا جربيه بدون تردد

طريقة تحضير البسكويت التركي الذائب في الفم، تختلف طريقة إعداد هذا البسكويت عن الطرق الأخرى من حيث الطعم والشكل، لأنه يتميز بشكل جميل ملفت للأنظار بالإضافة إلى طعمه الرائع ورائحته الشيقة التي تجذب الجميع من أبعد مكان، وتقوم الأمهات بتحضيره لأولادها وجميع أفراد العائلة حتى يتم تناوله على وجبة الإفطار أو بعد العصر ( مثل عادة المصريين ) مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا مكونات عمل البسكويت التركي وطريقة تحضيره بخطوات سهلة وممتازة من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل البسكويت التركي التحفة

البسكويت التركي الممتاز في الطعم للتناول مع أحلى كوب من الشاي أو الحليب حيث يتكون من مجموعة مكونات غير مكلفة وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق ( أو أكثر على حسب العجينة ).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

٥ ملاعق كبيرة من السمنة.

كوب ونصف من السكر.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير البسكويت

تتعدد طرق تحضير البسكويت بأنواعه على حسب كل شخصية وطريقتها ولا أحد يبقى على طريقة معينة والآن سوف نعرض هذه الطريقة التركية وهي كما يلي:-