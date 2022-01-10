بكوب دقيق أعملي الباستا فلورا بحشوة المربي بمقادير مظبوطة وطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر الباستا فلورا أو بما تسمى فطائر المربى هي من افضل انواع الحلويات اليونانية، والتي تحتوي في حشوها أنواع المربات بمختلف نكهات الفواكه من المشمش والفراولة بداخل العجين، ونقوم بعمل الباستا فلورا بعد أشكال وتتفنن فيها كما تعرض في المحلات التجارية والمطاعم، فيمكن لربة المنزل ان تقوم بإعدادها باتباع خطوات سهلة وبسيطة وتعطي بالنهاية مذاق مختلف وجميل.

إحضار كوب ونصف من المربى اللازمة للحشوة.

كوب واحد من الزبدة الطرية.

كوب واحد من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض.

حبتان من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

نقوم بنخل ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض في وعاء عميق ثم نضيف عليه ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر ونخلطهم جيدا مع بعض.

نستخدم المضرب الكهربائي في خفقة كوب واحد من الزبدة الطرية أو كوب واحد. من زيت النباتي ثم نضيف عليهم ثلاث أكواب من السكر الأبيض ونضع عليهم ملعقة صغيرة من بشر البرتقال ونستمر في الخفق حتي يتم امتزاجها مع بعض وتصبح ذات قوام هش كريمة.

ونضيف على المكونات حبتان من البيض ونضيفه بشكل تدريجي واحدة بعد الأخرى ونستمر في الخفق المكونات ثم نضيف عليهم أكواب الدقيق ونعجنهم مع بعض ونضع عليهم ثلاث ملاعق من الماء ونستمر في عجن العجينة حتى تصبح ذات قوام متماسك ومرن.

بعد الانتهاء من العجن نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش النظيفة ونتركها لمدة لا تتجاوز من 30 دقيقة.

نجهز الفرن ونبدا في تسخينه ليصبح جاهز وتشغل علي درجة حرارة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نفرد عجينة الباستا فلورا في صينية الفطيرة ونضع عليها كوب ونصف من المربي الحشو ونفردها في جميع أنحاء الفطيرة بشكل متساوي.

نفرد طبقة اخرى من العجين أعلى العجين ونقوم بتقطيعها على هيئة شرائح طولية، و ناتي بقطعة صغيرة من العجين علي هيئة مربعات ونضيفها علي فطيرة الباستا فورا ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة 60 دقيقة ثم نخرجها عندما يتم تسويتها.

مكونات عمل الباستا فلوراطريقة التحضير