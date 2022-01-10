ضعي زيت الخروع لمدة 7 أيام لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ هيوصل لحد كعب رجلك

يعد الشعر هو زينة كل فتاة فهو تاج على رؤوسهم فيكون الاعتناء به لان هو شئ اساسي بالنسبة لكل فتاة، فتبحث عن الكثير من الوسائل التي من خلالها تعمل على علاج أي مشكلة بالشعر كما ترغب في الحصول على وسيلة طبيعية لتطويل الشعر بشكل آمن وصحي ويكون لامع وناعم، وتستخدم الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر وتعمل على تطويله بفاعلية كبيرة.

خلطة البيض وزيت الخروع والخل لتطويل الشعر

المقادير

حبة واحدة من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

نضع حبة واحدة من البيض ونضيف عليها ثلاث ملاعق من زيت الخروع في إناء صغير ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من الخل الأبيض ونقلبهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نفرد الخلطة على الشعر ويتم توزيعه بشكل كامل من فروة الرأس حتى الأطراف.

تترك الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

نكرر تلك هذة الخلطة على الاقل لمدة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر.

خلطة البصل والعسل

المقادير

ثمرة واحدة كبيرة من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل النحل.

علبة بلاستيكية فارغة.

طريقة التحضير

نبشر حبة كبيرة من البصل ونستخرج عصيرها ثم نضيف عليها ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل و ندمجهم جيدا ثم نضعها في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

نضع خلطة البصل على الشعر كله ونقوم باستخدام الأصابع تدليك الفروة بحركات دائرية ونتركها على الشعر لمدة لا تتعدى نصف ساعة.

يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو للتخلص من رائحة البصل.

نتبع استخدام خلطة البصل بشكل يومي وذلك لمدة شهر بشكل متكرر حتى تعمل علي الحصول علي افضل النتائج.

خلطة الزبادي والخردل

المقادير

إحضار ملعقة كبيرة من الخردل البودر.

ملعقة صغيرة من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير