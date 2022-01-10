أعملي الكشري الأصفر على أصوله بالطريقة المصرية بمكونات غير مكلفة وطعم لذيذ

العدس الاصفر من أهم الأكلات الشعبية التي اعتدنا على تناوله، فهو وجبة اقتصادية لذيذة، تحتوي على الكثير من البروتينات، فهو كما يسموه البعض بلحم الفقراء، ويتنوع طرق تقديم العدس، ومن أهم الأكلات التي تعتمد على العدس الاصفر كمكون أساسي لها هو الكشري الاصفر، وينك تناوله كوجبة غداء مع العديد من المقبلات التي تتواجد مع على المائدة وطريقة تحضيره هي ماسوف نتعرف عليها الآن.

طريقة عمل وتحضير الكشري الاصفر

الكشري الاصفر وجبة لا تحتاج إلى التكاليف عالية لذلك فهي من أهم الاكلات الموفرة لكل ربة منزل، كما أنها أيضًا من أكثر الاكلات السهلة البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد أو وقت كبير حتى يتم تحضيرها، وخطوات عمل الكشري الاصفر كالتالي:

كوب من الأرز الأبيض.

كوبين من العدس الأصفر.

ربع كوب من أي زيت نباتي.

كوبين من المياه.

ملعقة صغيرة من الملح.

احضري الارز، و ضعف كميته من العدس الأصفر.

اخلطي المكونات مع بعض بعد تنقية كلًا منهم.

قومي بعد ذلك بغسل العدس والأرز جيدًا حتى تتخلصي من كل النشا التي قد تتواجد في الأرز.

صفي الارز والعدس جيدًا من كل المياه.

احضري إناء مناسب لهذه الكمية ويفضل أن يكون أكبر.

ارفعي الإناء على النار.

ضعي بداخل الاناءبعد تسخين الزيت، ويترك تمامًا حتى يقدح ويسخن.

أضيفي إلى الزيت الماء.

غطي الإناء واتركيه تمامًا حتى يغلي المياه جيدًا.

قومي بإضافة الملح، وقلبيه جيدًا حتى يذوب.

أضيفي ب ذلك الارز والعدس، وقلبي المكونات مع بعض جيدًا، ثم غطي الإناء مباشرتًا.

اتركي الكشري لمدة خمس دقائق على نار متوسطة، ثم قومي برفع الغطاء فإذا تم تشرب كل كمية المياه الموجودة يمكنك خفض النار بشكل كامل عن الإناء.

قلبي الكشري، و غطيه مرة اخرى واتركيه حتى يتم النضج بشكل كامل.

يمكنك عمل بعض المقبلات التي لابد أن تقدم بجانب الكشري وهي مثل الباذنجان المخلل، والبيض المسلوق المجمر، وهو الذي يتم تحميره في الزيت بعد سلقه، كما يقدم أيضًا أنواع المخللات المختلفة.

يمكنك وضع الكشري بعد النضج في طبق التقديم بجانب كل هذه المقبلات ويتم تناوله ساخنّا بألف هنا وشفا.

مكونات عمل الكشري الاصفرطريقة التحضير