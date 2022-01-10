بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت بدون ماكينة ولا بيض مقرمش جدا ولذيذ زي المحلات بالظبط مش هتبطلي تعمليه

بسكويت الشاي من الحلويات المميزة التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة كما أنها تحتوي على مكونات اقتصادية يمكن لأي شخص إعدادها في المنزل ورغم أن هناك العديد من انواع بسكوت الشاي ‏منتشرة في الأسواق إلى أنه عندما نقوم بإعداد بسكوت الشاي في المنزل فإنه يكون له طعم مختلف ومميز من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد بسكويت الشاي بطريقة اقتصادية ودون أن نستغرق العديد من المكونات وفي نفس الوقت سنتحدث عن جميع هذه المكونات والمقادير التي نحتاجها لإعداد بسكويت الشاي.

‏مكونات إعداد بسكويت الشاي الاقتصادية

هناك بعض المكونات التي نحتاج إليها لإعداد بسكويت الشاي وهذه المكونات متوفرة تقريبا في كل المنازل ونقوم باستخدامها عادة في جميع انواع الحلويات التي نقوم بإعدادها في المنزل ‏من خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد بسكويت الشاي بطريقة اقتصادية وهذه المكونات هي:

أربع أكوب كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب من السكر.

ملعقتين من عصير البرتقال البودرة.

كوب كوب من الزيت.

ملعقة فانيليا سائلة.

كيس باكنج بودر.

‏

طريقة إعداد بسكويت الشاي بطريقة اقتصادية

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد بسكويت الشاي في المنزل بالخطوات وهذه الطريقة هي:

‏