طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بكيلو حليب فقط ناجحة 100%

الجبنة الموتزريلا هي من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها عبر موقع جوجل، حيث أن الجبن الموتزريلا هي أحد أنواع الجبن المطاط الذي يستخدم في حشو المخبوزات وصواني وطواجن الفرن، فهي تستخدم في حشو البيتزا والفطائر والكريب والمكرونة، فهي من أفضل أنواع الجبن، ولذلك فهي تباع في الأسواق بأسعار غالية الثمن، ولذلك تقوم كل ربة منزل بالبحث عن طريقة سهلة لعمل الجبن الموتزريلا في المنزل، حيث أنها تحتوي على الكثير من الكالسيوم والمعادن الغذائية المفيدة لكل أجزاء الجسم.

مكونات إعداد الجبنة الموتزريلا

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على جبن موتزريلا ذات مذاق متميز وقوام متماسك من أجل فتح الشهية وزيادة القيمة الغذائية لكل وجبة، فيمكن تحضيرها كما يلي:

9 كوب من اللبن كامل الدسم.

كوب كبير من الخل الأبيض.

نصف كوب من عصير الليمون.

في إناء على النار نقوم بوضع اللبن حتى يصل إلى درجة حرارة 40 درجة مئوية.

ثم نقوم بإضافة الخل والليمون.

ثم نقوم بالتقليب المستمر.

سيظهر كتل صغيرة من الجبن الصغير.

يتم التلقيب المستمر، حتى تتماسك قطع الجبن الصغيرة إلى قطعة جبن واحدة متماسكة.

يتم التلقيب المستمر في نفس الاتجاه.

يتم عصر الجبن بالمعلقة.

بعد تماسك الجبن والحصول على قوام مطاطي نقوم بإخراج الجبن من الإناء.

نقوم بعصر الجبن من الماء الزائد الموجود بها.

نضع الجبن في الفريزر.

نضع الجبن في الفريزر. بعد تماسك الجبن نقوم بإخراجها من الفريزر، ثم نقوم ببشرها بالمبشرة ونخزنها في الثلاجة لوقت الاستخدام.

طريقة التحضيرنصائح لنجاح الجبن الموتزريلا

يوجد مجموعة من النصائح المفيدة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على جبن موتزريلا صحية ومطاطية مثل الجاهزة، ومن أهم هذه النصائح ما يلي: