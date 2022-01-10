ب 10 جنية بس هتعملي الجبنة القريش في المنزل بطريقه صحيه و مضمونه ليكي ولأولادك

تعتبر الجبن القريش من أفضل أنواع الجبن حيث تكون طبيعية لا تحتوي على أي مواد حافظة ولا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل فهي صالحة للكبار والصغار والحامل والمرضع وتسعى كثير من السيدات إلى عملها في المنزل لذلك سوف نتحدث على طريقة أعدادها من خلال هذا المقال.

تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمل الجبنة القريش في المنزل وذلك لأهميتها ولكثرة فوائدها وأنها تحتوي على كثير من الكالسيوم الذي يساعد في بناء العظام لذلك سوف نتعرف على طريقة عملها من خلال النقاط الأتية

مكوناتها

٤ لتر حليب مبستر.

٤ ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح.

طريقة تحضيرها

نقوم بوضع الحليب على النار بعد تصفيته للتخلص من أي شوائب عندما يغلي نرفعه من على النار.

ونضع الخل والملح على حسب الرغبة ونقوم بتقليبهم جيدا.

نغطي الحليب ونتركه لمدة ٤ ساعات .

نلاحظ بعد ذلك انفصال الحليب عن الماء حيث أن الماء بدا يصعد إلى أعلى والحليب بدا ينزل إلى أسفل.

نقوم بأخذ الجبنة بواسطة ملعقة ونقوم بتصفيتها جيدا من الماء بواسطة شاشة.

نقوم بعد ذلك بتكويرها على هيئة كور ووضعها في أكياس بلاستكية ونضعها في الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك.

في اليوم التالي يمكن أن نقوم بأكلها.

تعددت فوائد الجبنة القريش حيث أنها مليئة بالكالسيوم.

لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة بل أنها تساهم في أنقاص الوزن وينصح بها الأطباء في اتباع الحمية الغذائية.

مفيدة للحوامل جدا فيمكن أن تأكلها لكي تمدها بالكالسيوم الذي تحتاج إليه دون الضرر الذي تسببه بعض أنواع الجبن الأخرى.

مفيدة للأطفال في بناء العظام ولا تحتوي على أي مواد حافظة مضرة.

سعرها في متناول الجميع فهي غير مكلفة.