مش هتصدقي النتيجة.. ضعي الصابون علي البيكنج بودر ندمت اني معرفتهاش من زمان مش هتخطر علي بالك

تعاني دائما الفتيات من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في الجسم والتي تزيد مع مرور الوقت إذا لم نقوم بالتعامل معها بطريقة صحيحة هناك العديد من المكونات والوصفات التي يمكن الاعتماد عليها حتى نتخلص من جميع البقع الداكنة الموجودة في الجسم ولكن دائما تكون الوصفات الطبيعية يقول لها مفعول اكبر في التخلص من الألوان الداكنة الموجودة في الجسم والتي تعمل على التخلص من الجفاف والأحمرار وأغلب المشاكل التي تعاني منها البشرة الا انه دائما تكون مشاكل التبييض هي أبرز المشاكل التي تحتاج إلى وقت طويل لعلاجها ولا يسهل التخلص منها في وقت قصير لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تبييض البشرة باستخدام الصابون والباكنج بودر.مكونات خلطة الصابون والباكنج بودر
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الصابون والبكنج بودر وهذه المكونات هي:
- كيس من البكينج بودر.
- نصف صابونة.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات وطريقة تحضير واستخدام البكينج بودر والصابون للتبييض وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء ونضع فيه البكينج بودر والصابون والخل ونقوم بخلط المكونات معًا يمكن أن استخدم الخلاط الكهربائي في خلطة هذه المكونات حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على الأماكن التي تحتاج إلى تفتيح البشرة يجب أن نقوم بالتدليك أيضا اثناء توزيع الخليط على البشرة.
- نترك الخليط لمدة ساعة تقريبا حتى يجف على البشرة تماما بعد ذلك يمكن أن نقوم بتقسيم هذا الخليط بواسطة اليدين حتى نتخلص منه تماما
يمكن أن أضيف بعض قطرات الماء حتى نستطيع التخلص من الخليط.
- بعد ذلك نغسل المناطق جيدا حتى نتخلص من كل علم الآثار الموجودة على الجسم.
- نحضر ملعقة من ماء الورد ونضع فيها قطنة طبية ونقوم بتحريكها على الأماكن التي كان الخليط عليها.
- بعد ذلك نلاحظ أن البشر أصبحت ناعمة ورطبة.
يمكن تكرار الخليط بشكل دوري حتى نحصل على نتيجة فعاله و نتخلص من كل البقع الموجودة على البشرة.
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تعاني دائما الفتيات من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في الجسم والتي تزيد مع مرور الوقت إذا لم نقوم بالتعامل معها بطريقة صحيحة هناك العديد من المكونات والوصفات التي يمكن الاعتماد عليها حتى نتخلص من جميع البقع الداكنة الموجودة في الجسم ولكن دائما تكون الوصفات الطبيعية يقول لها مفعول اكبر في التخلص من الألوان الداكنة الموجودة في الجسم والتي تعمل على التخلص من الجفاف والأحمرار وأغلب المشاكل التي تعاني منها البشرة الا انه دائما تكون مشاكل التبييض هي أبرز المشاكل التي تحتاج إلى وقت طويل لعلاجها ولا يسهل التخلص منها في وقت قصير لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تبييض البشرة باستخدام الصابون والباكنج بودر.مكونات خلطة الصابون والباكنج بودر
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الصابون والبكنج بودر وهذه المكونات هي:
- كيس من البكينج بودر.
- نصف صابونة.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
فيما يلي سنتحدث عن خطوات وطريقة تحضير واستخدام البكينج بودر والصابون للتبييض وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء ونضع فيه البكينج بودر والصابون والخل ونقوم بخلط المكونات معًا يمكن أن استخدم الخلاط الكهربائي في خلطة هذه المكونات حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على الأماكن التي تحتاج إلى تفتيح البشرة يجب أن نقوم بالتدليك أيضا اثناء توزيع الخليط على البشرة.
- نترك الخليط لمدة ساعة تقريبا حتى يجف على البشرة تماما بعد ذلك يمكن أن نقوم بتقسيم هذا الخليط بواسطة اليدين حتى نتخلص منه تماما
يمكن أن أضيف بعض قطرات الماء حتى نستطيع التخلص من الخليط.
- بعد ذلك نغسل المناطق جيدا حتى نتخلص من كل علم الآثار الموجودة على الجسم.
- نحضر ملعقة من ماء الورد ونضع فيها قطنة طبية ونقوم بتحريكها على الأماكن التي كان الخليط عليها.
- بعد ذلك نلاحظ أن البشر أصبحت ناعمة ورطبة.
يمكن تكرار الخليط بشكل دوري حتى نحصل على نتيجة فعاله و نتخلص من كل البقع الموجودة على البشرة.