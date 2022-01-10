مش هتصدقي النتيجة.. ضعي الصابون علي البيكنج بودر ندمت اني معرفتهاش من زمان مش هتخطر علي بالك

تعاني دائما الفتيات من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في الجسم والتي تزيد مع مرور الوقت إذا لم نقوم بالتعامل معها بطريقة صحيحة هناك العديد من المكونات والوصفات التي يمكن الاعتماد عليها ‏حتى نتخلص من جميع البقع الداكنة الموجودة في الجسم ولكن دائما تكون الوصفات الطبيعية يقول لها مفعول اكبر في التخلص من الألوان الداكنة الموجودة في الجسم ‏والتي تعمل على التخلص من الجفاف والأحمرار وأغلب المشاكل التي تعاني منها البشرة ‏الا انه دائما تكون مشاكل التبييض هي أبرز المشاكل التي تحتاج إلى وقت طويل لعلاجها ولا يسهل التخلص منها ‏في وقت قصير ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تبييض البشرة باستخدام الصابون والباكنج بودر.

‏مكونات خلطة الصابون والباكنج بودر

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الصابون والبكنج بودر ‏وهذه المكونات هي:

كيس من البكينج بودر.

نصف صابونة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

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طريقة إعداد خلطة الصابون والباكنج بودر للتبيض

فيما يلي سنتحدث عن خطوات وطريقة تحضير واستخدام البكينج بودر والصابون للتبييض وهذه الخطوات هي:

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