لن تتخيل فوائد زيت الزيتون على الريق وصفة ربانيه لن تتركه بعد اليوم من كثرة فوائده

يجب الإشارة في البداية أن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها دائما في العديد من الأمور المختلفة وله العديد من الفوائد الرائعة للغاية للجسم والشعر والبشرة ايضا، إما بالنسبة لفوائد زيت الزيتون على الريق على الرغم من عدم وجود ابحاث علمية ودراسات تثبيت أهمية تناول زيت الزيتون على الريق إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذي يعتقدون أن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة يساعد بصورة كبيرة للغاية في تقليل الإمساك ولكن لم يتم تأكيد ذلك أيضا وبالطبع هناك حاجة لدراسات حتى يتم تأكيد ذلك.

اولا يجب أن نقول إن هناك العديد من الفوائد العامة بزيت الزيتون، اولا يحتوي على فيتامين ه‍ الذي يكون مضاد للأكسدة وبالإضافة إلى ذلك له تأثير كبير للغاية في تقليل تلف الخلايا والأنسجة والاعضاء أيضا بواسطة الجذور كما يساعد أيضا في الحفاظ على سلامة التوصيل العصبي وبالطبع له فائدة كبيرة للغاية في الحفاظ على مناعة الجسم كما يعمل على توسيع الأوعية الدموية ويمنع ايضا التجلط لي الجسم بالإضافة إلى له تأثير كبير للغاية في تحسين قدرة الجسم على استخدام فيتامين ك.

فيتامين ك من الفيتامينات التي تساعد بصورة كبيرة للغاية في تذويب الدهون بالإضافة إلى أنه له العديد من الفوائد الأخرى كما يساعد الجسم أيضا على إنتاج البروتينات المختلفة التي تكون لأزمة لتخثر وبناء العظام.