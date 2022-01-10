أقوي الخلطات و الطرق لتبيض الركبة والكوع تفتيح يصل ل 5 درجات بأسهل المكونات الإقتصادية

يجب أن نشير في البداية أن تبيض الركبة والكوع من المشكلات التي تواجه العديد من النساء لأن هذه المناطق هي أكثر المناطق التي تكون قابلة الاسمرار ايضا وكذلك جميع المناطق الحساسة جدا تكون قابلة ايضا الاسمرار من اقل شئ، كما يجب الإشارة أنه يجب على جميع السيدات الاعتناء بهذه المناطق بصورة جيدة للغاية حتى لا تكون سمراء اللون كما أن العسل له العديد من الفوائد المختلفة التي تساعد في ترطيب البشرة كما تعمل كمضاد حيوي ايضا للبشرة وتخفف من حروق الشمس لذلك سوف نقدم لكم اليوم خلال هذا المقال خلطة لتفتيح الكوع والركب حتى تحافظي على جمال البشرة ومظهرها.

من الجدير بالذكر أن الليمون يساعد بصورة كبيرة للغاية على تفتيح البشرة بشكل كبير ولكن لا يكن أن يتم استخدام عصير الليمون بمفردها يجب علينا إضافة مكون آخر لا الليمون بمفرده بسبب في حدوث الجفاف البشرة وبالتالي سوف يؤدي إلى الاسمرار لذلك يجب عليكم إضافة مكون آخر مع الليمون لتجنب حدوث هذه المشاكل .

مكونات الليمون والعسل

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من العسل الأبيض.