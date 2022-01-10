أقوي الخلطات و الطرق لتبيض الركبة والكوع تفتيح يصل ل 5 درجات بأسهل المكونات الإقتصادية

يجب أن نشير في البداية أن تبيض الركبة والكوع من المشكلات التي تواجه العديد من النساء لأن هذه المناطق هي أكثر المناطق التي تكون قابلة الاسمرار ايضا وكذلك جميع المناطق الحساسة جدا تكون قابلة ايضا الاسمرار من اقل شئ، كما يجب الإشارة أنه يجب على جميع السيدات الاعتناء بهذه المناطق بصورة جيدة للغاية حتى لا تكون سمراء اللون كما أن العسل له العديد من الفوائد المختلفة التي تساعد في ترطيب البشرة كما تعمل كمضاد حيوي ايضا للبشرة وتخفف من حروق الشمس لذلك سوف نقدم لكم اليوم خلال هذا المقال خلطة لتفتيح الكوع والركب حتى تحافظي على جمال البشرة ومظهرها.خلطة الليمون والعسل لتفتيح الكوع والركب
من الجدير بالذكر أن الليمون يساعد بصورة كبيرة للغاية على تفتيح البشرة بشكل كبير ولكن لا يكن أن يتم استخدام عصير الليمون بمفردها يجب علينا إضافة مكون آخر لا الليمون بمفرده بسبب في حدوث الجفاف البشرة وبالتالي سوف يؤدي إلى الاسمرار لذلك يجب عليكم إضافة مكون آخر مع الليمون لتجنب حدوث هذه المشاكل .
مكونات الليمون والعسل
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من العسل الأبيض.
- في البداية يجب عليكم إحضار طبق ونضع فيه العسل الابيض والليمون ثم يجب أن يتم خلطهم بصورة جيدة حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها بصورة جيدة.
- ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على منطقة الكوع والركبة ايضا كما يجب عليكم عمل حركات دائرية ويترك الماسك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم شطف الماسك جيدا بالماء الدافئ.يمكنكم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يمكنكم الحصول على أفضل النتائج.
- يجب أن نشير إلى أن تبييض الركب والأكواع من المشاكل التي تواجهها الكثير من النساء لأن هذه المناطق هي أيضاً أكثر المناطق تسمرًا ويمكن أيضًا تسمير جميع المناطق الحساسة جدًا على الأقل يجب الإشارة إلى أن الجميع تقوم النساء بهذه المناطق يجب الاهتمام بها حتى لا تتحول إلى اللون البني فالعسل له فوائد عديدة ومختلفة حيث يمكنه المساعدة في ترطيب البشرة كما يمكن استخدامه كمضاد حيوي لعلاج الجلد وتخفيف حروق الشمس.
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يجب أن نشير في البداية أن تبيض الركبة والكوع من المشكلات التي تواجه العديد من النساء لأن هذه المناطق هي أكثر المناطق التي تكون قابلة الاسمرار ايضا وكذلك جميع المناطق الحساسة جدا تكون قابلة ايضا الاسمرار من اقل شئ، كما يجب الإشارة أنه يجب على جميع السيدات الاعتناء بهذه المناطق بصورة جيدة للغاية حتى لا تكون سمراء اللون كما أن العسل له العديد من الفوائد المختلفة التي تساعد في ترطيب البشرة كما تعمل كمضاد حيوي ايضا للبشرة وتخفف من حروق الشمس لذلك سوف نقدم لكم اليوم خلال هذا المقال خلطة لتفتيح الكوع والركب حتى تحافظي على جمال البشرة ومظهرها.خلطة الليمون والعسل لتفتيح الكوع والركب
من الجدير بالذكر أن الليمون يساعد بصورة كبيرة للغاية على تفتيح البشرة بشكل كبير ولكن لا يكن أن يتم استخدام عصير الليمون بمفردها يجب علينا إضافة مكون آخر لا الليمون بمفرده بسبب في حدوث الجفاف البشرة وبالتالي سوف يؤدي إلى الاسمرار لذلك يجب عليكم إضافة مكون آخر مع الليمون لتجنب حدوث هذه المشاكل .
مكونات الليمون والعسل
- ملعقة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة من العسل الأبيض.
- في البداية يجب عليكم إحضار طبق ونضع فيه العسل الابيض والليمون ثم يجب أن يتم خلطهم بصورة جيدة حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعضها بصورة جيدة.
- ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على منطقة الكوع والركبة ايضا كما يجب عليكم عمل حركات دائرية ويترك الماسك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يتم شطف الماسك جيدا بالماء الدافئ.يمكنكم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يمكنكم الحصول على أفضل النتائج.
- يجب أن نشير إلى أن تبييض الركب والأكواع من المشاكل التي تواجهها الكثير من النساء لأن هذه المناطق هي أيضاً أكثر المناطق تسمرًا ويمكن أيضًا تسمير جميع المناطق الحساسة جدًا على الأقل يجب الإشارة إلى أن الجميع تقوم النساء بهذه المناطق يجب الاهتمام بها حتى لا تتحول إلى اللون البني فالعسل له فوائد عديدة ومختلفة حيث يمكنه المساعدة في ترطيب البشرة كما يمكن استخدامه كمضاد حيوي لعلاج الجلد وتخفيف حروق الشمس.