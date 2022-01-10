اصبغي حواجبك باللون البني في البيت بمكونات طبيعية أمنة على البشرة

في الفترة الأخيرة نالت الحواجب البنية شهرة واسعة لأنها تعطي مظهر مختلف للوجه والعين وبسبب ذلك تقوم السيدات بالذهاب إلى الكوافير لعملها ولكنها قد تكون مضرة للبعض خاصة الذين يعانون من حساسية بسبب وجود الأكسجين، ولكن اليوم يمكنك صبغ حواجبك ورسمها بشكل وهمي في البيت بدون مواد كيميائية وأمنة على البشرة تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.

صبغ الحواجب باللون البني

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحناء.

ملعقة كبيرة من بودرة الأملا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

فازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الحناء مع البودرة وعصير الليمون للحصول على قوام متماسك وليس سائل ثم نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة. نوزع الفازلين حول منطقة الحواجب ثم نضع الحناء على الحواجب باستخدام فرشاة ماسكارا ويجب أن تقومي بوضع طبقة سميكة. نكرر نفس الخطوة على الحاجب الأخر ونتركها لمدة 4 ساعات ثم تزال بقطعة قطنية مبللة بالماء ويغسل الوجه بالماء. ندهن الحواجب بطبقة بسيطة من زبدة الشيا لترطيبها وجعلها أكثر نعومة تكرر هذه الوصفة كلما أردت صبغ حواجبك.

صبغ الحواجب بالقهوة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة كاكاو غير محلي.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة صغيرة ونضع بداخلها القهوة مع الكاكاو مع زيت جوز الهند المذاب والعسل للحصول على مزيج متجانس. يوضع الخليط على الحواجب باستخدام الأعواد القطنية أو بفرشاة الماسكارا ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل. تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على حواجب باللون البني لأطول فترة ممكنة وتساعد أيضا على تكثيف الحواجب وتعزز من نمو الشعر.

صبغ الحواجب بالكاكاو

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة من الفحم المطحون.

ملعقة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير والاستخدام: