بطعم مقرمش ولذيذ أعملي مخلل الخيار السريع في المنزل وسر طعمه زي محلات الطرشي

يعد المخلل من أشهى الأطباق والمقبلات الجانبية لأى طعام، حيث أن المخلل يعتبر فاتح للشهية إلى حدا كبير، وله مذاق شهي ولذيذ، حيث أن الخضروات لها قيمة غذائية عالية، تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والالياف،فحيث يوجد انواع خضروات مخللة جاهزة، ولكن يكون الأكثر أمانا أن يصنع بالمنزل كنوع من النظافة والأمان لصحة للعائلة، وحيث يوجد انواع كتير جدا من المخللات اللذيذة منها: الباذنجان المخلل، والجزر واللفت، والقرنبيط والليمون، إلا أن الخيار المخلل له مذاقه الفريدمن نوعه، وهذا سوف نتحدث عنه في هذا المقال، حيث يوجد عدة طرق لإعداد الخيار المخلل، لذلك سنقوم لتحضير بعض الطرق اللذيذة للخيار المخلل الشهى.

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

المقادير

واحد كيلو من الخيار مقطع شرائح رفيعة.

٢ ثمرة فلفل اخضر حار مقطع شرائح رفيعة.

٢ ثمرة فلفل احمر حار مقطع شرائح رفيعة.

٢ فص ثوم صحيح.

ربع كوب خل.

ربع كوب زيت ذرة.

من ٤ إلى ٥ معالق ملح.

ملعقة صغيرة روز مارى.

٢ ملعقة سكر.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

في وعاء على النار نضع كمية مناسبة من الماء، ثم نقوم بوضع الملح والسكر والخل والزيت.

سوف نترك هذه المكونات على النار الى أن تصل للغليان.

نقوم الآن بتحضير برطمان محكم الغلق، نضع بداخله شرائح الخيار وشرائح الفلفل الاخضر وشرائح الفلفل الأحمر والثوم والروز مارى.

فيما بعد نأتي بالماء الساخن، ونضعه على الخيار حتى ننتهى من الكمية المحددة للبرطمان.

يغلق جيدا لمدة ٣ ايام.

تعتبر هذه الطريقة سريعة ولذيذة وشهية، وتقدم على الفطور الشعبي مثل الفول والفلافل والبيض المسلوق والبطاطس المحمرة المقرمشة والخبز البلدى الطازج.

طريقة الخيار المخلل طويل المدة

المقادير

واحد كيلو من ثمرة الخيار(صحيح).

ربع كوب خل تفاح.

من اربع إلى خمس معالق من الملح.

ثمرة فلفل اخضر حار مقطع شرائح (اختياري).

ثمرة فلفل احمر حار مقطع شرائح (اختياري).

٢ فص ثوم(صحيح).

ماء بارد.

طريقة التحضير