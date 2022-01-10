طريقة عمل كعب الغزال بطعم الأفران المميز بكل سهولة بالمنزل

طريقة عمل كعب الغزال يشتهر تحضريها قديماً في الأعياد بجانب كحك العيد والمواسم وكانت يطلقون عليها الجدات لقمة بعجوة أو قراقيش وكانت تعد سادة أو بالعجوزة أو الملبن ومع تقدم العصر أصبحت الأفران تعده بأي وقت يتميز طعمه بحشوتي العجوة أو الملبن وأصبح أسمه السائد كعب الغزال ويندرج من قائمة المعجنات.طريقة عمل كعب الغزال بطعم الأفران المصرية الشهية بكل سهولة بالمنزل
يعتقد بعض السيدات والفتيات صعوبة في أعداءه بالمنزل ولكن العكس صحيح ونصف مكوناته متوفره في كل منزل مثل الدقيق والخميرة والسكر ولكن الحشوات يتم شرائها لإتمام أعدادها وخبزها يعشق الأطفال تناولها بكميات كبيرة يمكن تناولها كوجبة فطور خفيفة أو عشاء بجانب المشروبات الساخنة ومع مطبخ ثقفني وفي السطور التالية نقدم لكم بطريقة الأفران المصرية خطوات أعدادها والطعم حكايةطريقة عمل كعب الغزال بالعجوة
المكونات
- أربع أكواب دقيق بمقدار كيلو.
- كوب سمن أو زبده مذابة.
- نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقتان كبيرة سكر ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
مكونات الحشوة والتزين
- ملعقتان كبيرة زبدة.
- كيلو الأ ربع عجوة منزوعة النواة.
- كوب كبير سمسم محمص.
طريقة التحضير
- نحضر الخميرة أولاً وتركها جنباً نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونقلهم حتى يذوب السكر وتركهم لمدة عشر دقائق.
- ننخل الدقيق عدة مرات قبل أضافة البيكنج بودر والملح ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف الخميرة بالتدريج على الدقيق مع التقلب المستمر حتى تصبح عجينة متماسكة.
- نغطي العجين بفوطة قطنية أو بكيس بأسترتش ونتركها تختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف العجين ونضعها بالفرن أو بمكان دافئ
- نحضر الحشوة نضع طاية على نار هادئة ونضع الزبدة والعجوة ونقلها حتى تصبح كريمي.
- نرفع العجوة ونتركها تبرد تماماً ثم نصبعها أصابع ونضعها جنباً.
- نأخذ قطعة من العجين ونضعها على رخامة المطبخ ونفردها بأصابع اليد.
- نضع أصابع العجوة في منتصف العجين ونلفها على هيئة آول.
- نقطع كعب الغزال بالسكين بالتساوي ثم نرصهم في صينية مناسبة.
- نترك بينهم مناسبة ونتركهم يختمروا مرة أخري قبل وضعهم بالفرن.
- نشعل الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 قبل وضع الصينية.
- نترك كعب الغزال بالفرن لمدة نصف ساعة مع المراقبة حتى يحمر من جميع الجوانب.
- نرصه في علبه محكمة الغلق بعد أن يبرد تماماً ويقدم بجانبه المشروب المفضل.
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طريقة عمل كعب الغزال يشتهر تحضريها قديماً في الأعياد بجانب كحك العيد والمواسم وكانت يطلقون عليها الجدات لقمة بعجوة أو قراقيش وكانت تعد سادة أو بالعجوزة أو الملبن ومع تقدم العصر أصبحت الأفران تعده بأي وقت يتميز طعمه بحشوتي العجوة أو الملبن وأصبح أسمه السائد كعب الغزال ويندرج من قائمة المعجنات.طريقة عمل كعب الغزال بطعم الأفران المصرية الشهية بكل سهولة بالمنزل
يعتقد بعض السيدات والفتيات صعوبة في أعداءه بالمنزل ولكن العكس صحيح ونصف مكوناته متوفره في كل منزل مثل الدقيق والخميرة والسكر ولكن الحشوات يتم شرائها لإتمام أعدادها وخبزها يعشق الأطفال تناولها بكميات كبيرة يمكن تناولها كوجبة فطور خفيفة أو عشاء بجانب المشروبات الساخنة ومع مطبخ ثقفني وفي السطور التالية نقدم لكم بطريقة الأفران المصرية خطوات أعدادها والطعم حكايةطريقة عمل كعب الغزال بالعجوة
المكونات
- أربع أكواب دقيق بمقدار كيلو.
- كوب سمن أو زبده مذابة.
- نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقتان كبيرة سكر ناعم.
- ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
مكونات الحشوة والتزين
- ملعقتان كبيرة زبدة.
- كيلو الأ ربع عجوة منزوعة النواة.
- كوب كبير سمسم محمص.
طريقة التحضير
- نحضر الخميرة أولاً وتركها جنباً نضع الخميرة والسكر على الحليب الدافئ ونقلهم حتى يذوب السكر وتركهم لمدة عشر دقائق.
- ننخل الدقيق عدة مرات قبل أضافة البيكنج بودر والملح ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف الخميرة بالتدريج على الدقيق مع التقلب المستمر حتى تصبح عجينة متماسكة.
- نغطي العجين بفوطة قطنية أو بكيس بأسترتش ونتركها تختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف العجين ونضعها بالفرن أو بمكان دافئ
- نحضر الحشوة نضع طاية على نار هادئة ونضع الزبدة والعجوة ونقلها حتى تصبح كريمي.
- نرفع العجوة ونتركها تبرد تماماً ثم نصبعها أصابع ونضعها جنباً.
- نأخذ قطعة من العجين ونضعها على رخامة المطبخ ونفردها بأصابع اليد.
- نضع أصابع العجوة في منتصف العجين ونلفها على هيئة آول.
- نقطع كعب الغزال بالسكين بالتساوي ثم نرصهم في صينية مناسبة.
- نترك بينهم مناسبة ونتركهم يختمروا مرة أخري قبل وضعهم بالفرن.
- نشعل الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 قبل وضع الصينية.
- نترك كعب الغزال بالفرن لمدة نصف ساعة مع المراقبة حتى يحمر من جميع الجوانب.
- نرصه في علبه محكمة الغلق بعد أن يبرد تماماً ويقدم بجانبه المشروب المفضل.