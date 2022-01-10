طريقة عمل كعب الغزال بطعم الأفران المميز بكل سهولة بالمنزل

طريقة عمل كعب الغزال يشتهر تحضريها قديماً في الأعياد بجانب كحك العيد والمواسم وكانت يطلقون عليها الجدات لقمة بعجوة أو قراقيش وكانت تعد سادة أو بالعجوزة أو الملبن ومع تقدم العصر أصبحت الأفران تعده بأي وقت يتميز طعمه بحشوتي العجوة أو الملبن وأصبح أسمه السائد كعب الغزال ويندرج من قائمة المعجنات.

طريقة عمل كعب الغزال بطعم الأفران المصرية الشهية بكل سهولة بالمنزل

يعتقد بعض السيدات والفتيات صعوبة في أعداءه بالمنزل ولكن العكس صحيح ونصف مكوناته متوفره في كل منزل مثل الدقيق والخميرة والسكر ولكن الحشوات يتم شرائها لإتمام أعدادها وخبزها يعشق الأطفال تناولها بكميات كبيرة يمكن تناولها كوجبة فطور خفيفة أو عشاء بجانب المشروبات الساخنة ومع مطبخ ثقفني وفي السطور التالية نقدم لكم بطريقة الأفران المصرية خطوات أعدادها والطعم حكاية

طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة

المكونات

أربع أكواب دقيق بمقدار كيلو.

كوب سمن أو زبده مذابة.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب حليب دافئ.

ملعقتان كبيرة سكر ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مكونات الحشوة والتزين

ملعقتان كبيرة زبدة.

كيلو الأ ربع عجوة منزوعة النواة.

كوب كبير سمسم محمص.

طريقة التحضير