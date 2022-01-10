طريقة تحضير البرجر في البيت وسر التتبيلة الخطيرة بطعم يجنن احلي من ماكدونالدز

البرجر من الممكن أن نقوم بالتحضير في البيت لمكوناته والتي تعد مكونات ومقادير بسيطة يكون من اليسير عمل خليط من اللحم المفروم مع المنكهات والتي تعد أساس عمل وصفة البرجر المميزة، وبالإمكان التحضير السريع لوحدت من البرجر والتي تكون أفضل سندويتشات يعشقها الأطفال سهلة التحضير في المنزل ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المقدار الأساسي لعمل أفضل خلطة من خلطات عمل البرجر والتي تتسم بالطعم والمذاق الجيد ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة مع بيان طريقة تحضير جيدة للبرجر يسهل توفيره للأطفال بالمنزل.

مكونات إعداد البرجر في البيت

وصفة البرجر سريعة التحضير والتي تكون نتيجتها مثل البرجر الذي نقوم بشرائه من المحلات من الممكن أن نقوم بتحضيرها بالمنزل ما دامت المكونات كلها متوفرة وسهلة الخلط والمزج ولا بد من تنكيه اللحم جيدا للحصول على أفضل نتائج، والمكونات نتعرف عليه من خلال الآتي:

البرجر من الممكن أن نقوم بالتحضير له باستخدام المكونات التالية:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات البرجر.

فلفل أسود مطحون.

بصل مبشور.

القليل من جوزة الطيب المبشورة.

ربع كوب فول صويا.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الشطة.

طريقة إعداد البرجر في البيت

الخطوات الأساسية والصحيحة والتي من خلالها يكون من اليسير خلط المكونات تكون على هذا النحو الآتي:

نحضر وعاء ملائم ونضع فيه اللحم المفروم وتفكيكه بأداة ملائمة كملعقة.

نضع البصل المبشور مع تقليبه مع اللحم جيدا.

نضيف التوابل المخصصة لعمل البرجر مع إضافة الملح مع بقية المنكهات والعجن الجيد لخليط اللحم المفروم.

نضيف التوابل المخصصة لعمل البرجر مع إضافة الملح مع بقية المنكهات والعجن الجيد لخليط اللحم المفروم. بعد أن يتم التقليب والعجن الجيد للحم مع التوابل يكون من اليسير بعد ذلك تشكيل البرجر لوحدات مستديرة ولكن لا بد من التشميع للحم بشكل جيد حتى يتيسر تشكيلها.

بعد القيام بالتحضير للحم بعد تشميعه يكون من اليسير عمل البرجر مستدير الشكل.

بعد القيام بالتحضير للحم بعد تشميعه يكون من اليسير عمل البرجر مستدير الشكل. ويسهل تحضير البرجر بعد تشميع له بالثلاجة وبعدها التشكيل ومن ثم تتم التسوية السريعة للبرجر من خلال شويه على الجريل الساخن ويقدم مع خبز الكايزر والسلطة ويمكن مع الأرز.

يجب ولا بد أن يتم تقليل الدهن عند عمل البرجر

يفضل قبل طهي اللحم أن يتم وضعه في الفريزر .

يجب يتم طهي البرجر في درجة حرارة عالية حتي يصبح مقرمش ولا يكون طري من الداخل

يجب استخدام اللحم البقري

من الافضل وضع بطاطس مسلوقة ومهروسة علي اللحم حتي يجعل الع

أسرار نجاح البرجر