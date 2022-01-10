غيري في الفطار بعمل فطائر الجبنة والزعتر بقوام خفيف وهش وطعمها يجنن

تعتبر فطائر الجبنة والزعتر واحدة من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن أن تقدم كوجبة فطار أو عشاء خفيفة، فتتسم طريقة تحضير تلك الفطائر بأنها بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقت على الإطلاق كما أنها لذيذة ومفيدة ويعشقها الأبناء فيمكن أن يأخذونها معهم المدرسة أو التمرين كنوع من التغيير بدلاً من السندويشات العادية، وإليكم في مقالنا الآتي الخطوات المتبعة في تحضير فطائر الجبنة والزعتر.

تحضير فطائر الجبنة والزعتر

يتم تحضير فطائر الجبنة والزعتر بخطوات بسيطة كما أن المقادير متوفرة في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير الدقيقة التي سوف يتم تحضير فطائر الجبنة والزعتر.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدمات. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتان صغيرتاظ من السكر الأبيض. رشة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. كأس من المياه الدافئ. ربع كأس من زيت الذرة.

كأس من الجبن العكاوي أو الموزريلا أو الفيتا. ربع كأس من الزيتون الشرائح. ملعقتان كبيرتان من الزعتر بالسمسم.

يتم الحصول على كأسين ونصف من الدقيق ثم يتم وضعهم في الخلاط مع إضافة الخميرة والسكر والملح والبيكنج بودر والحليب البودرة. يتم تثبيت مضرب العجينة وتشغيله على صورة بطيئة من أجل أن تختلط كافة المقادير. يتم إضافة المياه والزيت ثم يتم تشغيل الخلاط مرة أخرى على سرعة بطيئة لحين أن يتشكل لديكم عجينة ثم يتم إضافة باقي الدقيق في حالة إذا كانت العجينة طرية. بعد ذلك يتم تشغيل الخلاط على سرعة بطيئة والاستمرار في الخلط لمدة خمسة دقائق. يتم الحصول على طبق مدهون بالزيت ثم يتم وضع العجينة فيه وتغليفها باستخدام النايلون ثم يتم تركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو لحين أن يتضاعف حجم العجينة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات ثم يتم مدها بالنشابة ثم يتم وضع كمية قليلة من الجبن والزيتون والزعتر في وسط العجينة. بعد ذلك يتم ثني أطراف العجينة على الحشو وتركها على شكل مثلثات وترك الحشو مكشوف. يتم وضعها في صينية مع ترك مسافة بين كل قطعة. يتم وضع غطاء على الفطائر من النايلون وتركها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة. القيام بتثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن ثم تسخينه. يتم خبز الفطائر في الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

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