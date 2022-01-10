علاج تساقط الشعر وصفة رهيبة لعلاج الصلع ضعيها على الشعر ولن تتخيلي النتيجة

طرق منع تساقط الشعر وتكثيفه، مشكلة تساقط الشعر أصبحت أكثر انتشاراً في هذه الأيام، وهذه المشكلة الكل يعاني منها سواء كان الرجال والنساء والأطفال، ويوجد طرق كثيرة لعلاج تساقط الشعر مثل الطرق الطبية والوصفات الطبيعية، فالمعدل الطبيعي لسقوط الشعر يكون ما بين خمسون إلى مائة شعره في اليوم، وهذا يعد أمرا طبيعيا ولا نقلق منه، ولكن نستخدم له وصفات منزلية لعلاجه، لأنه سوف ينمو شعر آخر بعد سقوط الشعر، ولكن إذا استمر الشعر في السقوط بمعدلات أكثر من المعدل الطبيعي، يجب الاستشارة الطبية لكي يتم تحديد العلاج والأسباب.

أسباب تساقط الشعر

يوجد أسباب كثيرة لعملية تساقط الشعر ومن أهمها، اضطرابات الغدد الدرقية مشاكل في فروة الرأس، نقص الحديد في الدم فبتالي وجود أنيميا، فرد الشعر بمواد كيميائية يعمل على ضعف بصيلات الشعر، مرض الصدفية، الحالة النفسية بسبب التوتر والقلق، التغذية الغير صحيحة، نقص البروتينات، علاج ارتفاع ضغط الدم، ومرض السرطان، أثناء الحمل والولادة فإن الجسم يحدث له تغيرات للهرمونات، الوراثة، عدم تغذية الشعر، تناول أدوية من الآثار الجانبية لها سقوط الشعر.

علاج تساقط الشعر بالحليب

وصفة حليب الشاي الأخضر والبيض لعلاج تساقط الشعر، الشاي الأخضر يعمل على تعزيز نمو الشعر، والبيض يمد الشعر بالبروتينات والفيتامينات، وخلطهم مفيد جداً لمنع تساقط الشعر، وسوف نحتاج إلى: ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر، صفار بيضة، قبعة الاستحمام، وكل ما نفعله هو: خلط صفار البيض مع الشاي الأخضر خلطا جيداً للحصول على خليط كريمي، نقوم بتقسيم الشعر إلي جزأين، ونضع الخليط عليه بالكامل وعلى فروة الرأس، ونضع عليه قبعة الاستحمام، ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد ثم بالشامبو، ويجب علينا تكرارها مرتين في الأسبوع.

علاج تساقط الشعر بالزبادي

نستخدم الزبادي اليوناني لعلاج تساقط الشعر لأنها تحتوي على العديد من البروتينات، وفيتامين B5، وبالتالي يعملوا على تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه وإطالته، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات: ليمونه، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبادي، فرشاة صبغ الشعر، ويجب علينا إتباع هذه الخطوات: نضع الزبادي في وعاء ونقوم بخلط عصير الليمون والعسل خلطا جيداً، وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر كله من فروة الشعر وحتى الجذور والأطراف بإستخدام فرشاة صبغة الشعر، ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد، يجب تكرارها مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل.