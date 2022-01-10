هاتي ملعقة فازلين وتعالي أقولك على وصفة جبارة للتخلص من تشققات القدمين والاسمرار من الاستعمال الأول

تشققات القدمين من أبرز الأمراض الجلدية التي يتعرض لها الكثير من الناس وذلك بسبب الكثير من العوامل منها تعرض الجلد للجفاف الشديد وعدم ترطيب المكان بطريقة مناسبة وأيضا بسبب تراكم الجلد الميت على هذه المنطقة ويكون من الصعب التخلص منها وتظهر هذه المشكلة بشكل كبير عند ارتداء الأحذية التي لا تكون مناسبة مع القدم أو تناول المأكولات الغذائية غير المناسبة التي تؤدي إلى جفاف في البشرة ويكون شكل القدمين محرج لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الوصفات والخلطات التي تساعد على التخلص من تشققات القدمين بسهولة وسنتحدث عن بعض المكونات التي تساعد على ذلك.

‏مكونات وصفة التخلص من تشققات القدمين

لابد أن نقوم بالاعتناء بالقدم اعتناء خاص حتى لا يحدث فيها أي مشاكل جلدية وذلك من خلال تنظيفها بشكل جيد مثل غيرها من المناطق الموجودة في الجسم و تجفيفها جيدا بعد الخروج من الاستحمام واستخدام غسول مناسب عليها واستخدام المرطب المناسب أيضا وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها لإعداد خلطة التخلص من اسمرار وتشقق القدمين وهذه المكونات هي ك:

بعض الشرائح من الليمون.

¼ كوب من الخل.

¼ كوب من الشاور جيل.

أربع ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

طريقة إعداد خطة تخلص من تشققات القدمين

فيما يلي سنتحدث عن ‏الخطوات التي نحتاج إليها للتخلص من تشققات القدمين وهذه الخطوات هي: