وصفة اليوم هي تحضير ألذ كيكة شوكولاته إقتصادية في المقلاة بدون بيض أو حليب مع صوص شوكولاتة بدون دقيق أو نشا على البارد بطعم لا يقاوم، بالقليل من الدقيق والكاكاو يمكنك تحضير كيكة الشوكولاتة الرائعة في المقلاة بدون بيض أو حليب، بمكونات بسيطة جداً متوفرة في كل منزل مع صوص شوكولاتة رهيب بدون شوكولاتة بدون دقيق أو نشا، كيكة اليوم تعتبر طفرة في عالم الكيك والجاتوهات لأنها تتميز بطعم مميز جداً ورائع، ألذ كيكة شوكولاتة إقتصادية في المقلاة بدون بيض أو حليب مع صوص شوكولاتة على البارد لا تقاوم.

ألذ كيكة شوكولاتة إقتصادية في المقلاة

تتكون كيك الشوكولاته من العناصر التالية :

كوب ونصف دقيق بمقدار 225 جرام.

ربع كوب كاكاو خام بمقدار 22 جرام.

كوب سكر بمقدار 200 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ثلث كوب زيت نباتي.

كوب ماء ساخن بمقدار 250 مل.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

رشة ملح.

فانيليا.

صوص الشوكولاتة

تتكون وصفة صوص الشوكولاته من العناصر التالية :

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام.

نصف كوب حليب بارد بمقدار 125 مل.

نصف كوب زيت بمقدار 125 مل.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى.

طريقة التحضير

نضيف النسكافيه إلى الماء الساخن ونذوبها جيداً ومن جانب آخر نحضر وعاء مناسب ونضيف إليه الدقيق، الكاكاو والسكر مع إضافة البيكنج صودا ورشة ملح ثم نخلط المكونات بشكل جيد بالمضرب اليدوي، وبعدها نضيف مزيج النسكافيه والزيت مع إضافة الخل والفانيليا ثم نتابع الخلط جيداً حتى نحصل على قوام خليط كيك متجانس، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق مقاس 24 سم مدهونة زيت نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، ثم نضع المقلاة على نار هادئة جداً مع تغطية المقلاة بالكامل ونتركها لمدة 30-40 دقيقة، مع إختبار تسوية الكيك بإستخدام عود خشبي وبعد ذلك نتركها تبرد ثم نقلبها بالعود ونسقيها بثلث كوب من الحليب، ونتركها حتى تتشرب الحليب تماماً.

نحضر صوص الشوكولاتة تحضير الخلاط الكهربائي ونضيف إليه السكر و الحليب البارد مع إضافة الكاكاو، ثم نخلط المكونات وأثناء الخلط نضيف الزيت تدريجياً حتى تندمج المكونات مع بعضها جيداً، ثم نسكب الصوص على الكيك ونوزعه بشكل متساوي مع تزيين السطح بمبشور شوكولاتة أو رشة من الكاكاو، ثم نقطع الكيك ويكون جاهز للتقديم بألذ طعم، قدمنا لكم اليوم ألذ كيكة شوكولاتة في المقلاة بدون بيض أو حليب مع صوص شوكولاتة على البارد لا تقاوم.