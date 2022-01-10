رشه واحدة لتسوية اللحمة بسرعة البرق مهما كانت كبيرة بدون حلة ضغط وسر لون وطعم الشوربة

يحب الكثير منا اللحوم المشوية وتقديمها بأشكال مختلفة ومع نكهات أيضًا مختلفة مع الأوريجانو أو مع صلصة الباربكيو، وهي تدخل في طهي اللحمة المشوية أيضًا، إلى هناك نكهة إذا ضفت القليل منها قبل شواء اللحمة فإنه ستساعد في تسوية اللحمة بشكل سريع، فنقدم لكِ سيدتي رشه واحدة لتسوية اللحمة بسرعة.

رشة من السكر في تتبيلة المشاوي اللحم والدجاج، تسرع من التسوية على النار، ولكن يفضل عند استخدام السكر أن تستخدمي السكر البني، فهو لا يسرع من تسوية اللحوم فقط بل أنه يعمل على تحسين نكهة الطعام، ويجعل اللحمة طرية ومستوية وسهلة في المضغ.

نقدم لكِ طريقتين لاستخدام السكر مع اللحم وهي طرق فعالة وسهلة، وهي

الطريقة الأولى: الفرك:

حيث أنه في البداية احضري طبق به سكر وضعي به قطع اللحم قبل طهيها، وقومي بفرك اللحم مع السكر.

فيما بعد قومي بعد ذلك بوضع اللحم في التتبيلة التي قمتي بتحضيرها.

فتقومين بوضع ثلاث معالق صغيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار وفرك اللحم جيدًا ثم شويها على الشواية أو على الجريلة.