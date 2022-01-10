إزالة الشعر بدون ألم وصفة رهيبة للتخلص من الشعر الزائد في 3 دقائق فقط

إزالة الشعر بدون ألم، تتمنى الكثير من السيدات إزالة الشعر بدون ألم وذلك لما تعانيه عند إزالة الشعر، و هناك الكثير من الطرق التي تستخدم لإزالة الشعر من الجذور، كما توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر طبيعيا دون الشعور بأي ألم، كما يستحسن اختيار الأوقات المناسبة عند إزالة الشعر، بمعنى أنه لا يجوز إزالة الشعر أثناء المرض الجسدي، أو قبل الدورة الشهرية بفترة قليلة، أو أثناء التوتر النفسي، لأن في هذه الأوقات يكون الجهاز العصبي حساس للغاية ويكون نسبة الشعور بالألم عالية جدا، كما يجب اختيار الطريقة المناسبة لإزالة الشعر و التي تناسب البشرة حتى لا تحدث أي التهابات جلدية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر بدون ألم.

إزالة الشعر بدون ألم بالترمس

يمكن استخدام مطحون الترمس مع ثلاثة أكواب من الماء المغلي وتنقع لمدة يوم كامل ثم توضع في بخاخة، ويرش منها علي البشرة وتترك لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بإزالة الشعر، ويمكن تكرار هذه الخلطة مرتين في اليوم لمدة يومين سوف تساعد هذه الوصفة علي إزالة الشعر، كما يمكن وضع قطعة من الثلج وتمريرها على المنطق ة المراد إزالة الشعر منها لمدة 10 دقائق حتى يحدث تنميل للمنطقة، وتعتبر هذه الوصفة من أسرع الوصفات التي تساعد في تقليل الألم.

إزالة الشعر بالخميرة

يمكن عمل خليط من العسل و الخميرة و ملعقة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون، و نقوم بخلط هذه المكونات جيداً ثم توضع على البشرة حتى تجف تماما، وتترك لمدة 10 دقائق قبل إزالة الشعر، وهذه الوصفة تساعد على تخفيف الشعور بالألم أثناء إزالة الشعر، كما يمكن استخدام زيت القرنفل الذي يتميز بتسكين آلام الأسنان، و يمكن دهن البشرة قبل إزالة الشعر بعشرة دقائق، و الوصفة تساعد على تخفيف آلام إزالة الشعر.

تخفيف نمو الشعر

يمكن استخدام ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل الأبيض، ونقوم بوضع هذا الخليط على البشرة المراد إزالة الشعر منها مع التدليك باتجاه نمو الشعر، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وتساعد هذه الوصفة على تخفيف نمو الشعر، كما يمكن استخدام الدقيق على الليمون والعسل مع التدليك في اتجاه نمو الشعر، و تساعد هذه الوصفة على تقشير البشرة، كما يمكن استخدام الزنجبيل الطازج وذلك عن طريق التدليك في أتجاه نمو الشعر، ويترك لمدة ساعتين وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاث أيام متتالية، وتساعد هذه الوصفة في تقليل نمو الشعر.