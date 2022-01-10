بلتر لبن أعملي الجبنة الكيري بمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطريقة ناجحة 100% كالجاهزة

الجبن غني بالألبان الطبيعية التي تمد الجسم بالفيتامينات والطاقة، والكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأسنان لدي الأطفال والكبار، حيث يوجد كثير من أنواع الجبن المختلفة الشهية واللذيذة والتى تعد من أخف الاكلات التى يحبها الجميع بكل انواعها منها الجبن الرومي ( التركي)، ومنها الشيدر، والموزاريلا، والكيري، وسوف نتحدث عن الجبن الكيري ونقوم بتحضيرها، نقدم اليكم طريقة عمل الجبن الكيري في المنزل.

طريقة عمل الجبنة الكيري

المقادير

واحد لتر حليب.

٢ ملعقة خل.

٢ ملعقة عصير ليمون.

٥ مثلثات جبن اى نوع.

من ملعقتين إلى ٣ معالق نشا.

قطعة من الجبن الشيدر المبشور أو الرومي المبشور.

ربع كوب زيت ذرة.

رشة زعفران بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير الجبنة الكيري

في وعاء على النار نقوم بغلي الحليب.

وعند الغليان نضع الخل والليمون، نقلب حتى ينفصل الجبن عن الحليب.

بقوم بتحضير وعاء زجاجي متوسط الحجم ونضع عليه قطعة من الشاش، ثم نضع عليها الجبن السابق تحضيره لتصفيتها من الماء الزائد.

بعد وضع الجبن بالشاش نغلق الشاش ونقوم بعصرها للتخلص من باقي الماء الموجود بالجبن.

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الجبن السابق تحضيره، ثم الجبن المثلثات، ونضع الجبن المبشور، ورشة الزعفران البودر والملح والنشا وبعدها نضع الزيت.

نضع جميع المكونات بالخلاط الكهربائي ونقوم بخلط المكونات إلا أن يصبح قوامها كريمي خفيف.

توضع في وعاء مربع متوسط الحجم لتأخذ الشكل المربع أحسن تقطيعها إلى قطع صغيرة.

وتحفظ في الثلاجة.

ويقدم بجانبها الخبز البلدي أو الخبز التوست وشرائح طماطم وخيار وجزر.

والان نقوم بتحضير وصفة يستخدم فيها الجبن الكيري.

فطائر الجبن الكيري

المقادير

نصف كيلو طحين.

ربع كوب زيت ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقتين خميرة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودر.

ملعقتين حليب بودر.

ماء او حليب للعجن.

طريقة التحضير