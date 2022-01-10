“أم علي” ألذ و أسهل الحلويات المصرية! كريمية زي المطاعم

أم علي من أطعم الحلويات المصرية المميزة على اختلاف مكوناتها فهو طبق مميز ومختلف المكونات يضم طعم رائع، ومن المحبب عمله خلال فصل الشتاء لأنه يجلب الدفء وعلى الجانب الآخر طعمه رائع ومميز ويحتوي على عناصر غذائية مهمة ويعشقه الكبير والصغير، اليوم نعرض عليكم طريقة تحضيره وخطوات عمله.

المكونات اللازمة للحصول على طبق أم علي.

ومن أجل تحضير طبق أم على تلك الأكلة اللذيذة التي يحبها الكبير والصغير في مختلف أنحاء الوطن العربي يجب عليك أن تقوم بتحضير المقادير على النحو التالي: –

مقدار أربع معالق من جوز الهند ومثلهما من اللوز المكسور لقطع.

ومقدار كوب واحد من الكريمة ومثلها من الحليب.

مقدار ملعقتين من الزبيب الحلو.

مقدار نصف كوب من السكر بعد طحنه جيدً ليصبح بودر.

مقدار خمس علب من عجينة البف بيستري.

القليل من القرفة المطحونة.

مقدار فنجان صغير من القشطة اللذيذة والدسمة.

تحضير أم علي خطوة بخطوة.

نقوم بإحضار صنيتين ونضع في كل منهما عجينة البف باستري وندخلهم داخل الفرن حتى تمام النضج ولم يستغرق ذلك أكثر من دقيقتين. نحضر المكسرات المطلوبة ونضعها في وعاء على النار حتى يتم تحميصها جيدًا. نقوم بتسخين كلا من الكريمة مضافًا إليها الحليب مجرد تسخين فقط. نقوم بوضع السكر البود مع المكسرات الموجودة والتي سبق تحضيرها مضافًا إليها القليل من القرفة ونخلطهم جيدًا. نحضر صنية ونقوم بتقطيع عجينة البيف باستري بعد تحميصها لقطع صغيرة، ومن ثم نضيف عليها السكر والمكسرات الممزوجة سابقًا. ومن ثم نقوم بوضع مقدار الحليب المضاف إليه الكريمة على الصينية التي بها عجينة البيف باستري. بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن في درجة حرارة متوسطة حتى تمام الغليان. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضيف على سطحها فنجان القشطة ونقوم بتوزيعه جيدًا بالمعلقة، ومن ثم ندخل الصينية للفرن مرة أخرى. بعد التأكد من تمام النضج نخرجها من الفرن ونضعها بأطباق ونضع على السطح القليل من المكسرات.

ملاحظة: – تعتبر أكلة أم على من الأكلات التاريخية حيث لها بعد تاريخ وترتبط ارتباط وثيق بفترة الحكم المملوكي وشجرة الدر حيث أم على هي الزوجة الأول للسلطان عز الدين أبيك زوج شجرة الدر التي قامت بقتله ولكن ضرتها انتقمت منها أشر انتقام ومنذ ذلك اليوم يتم صناعة تلك الأكل في مصر وتحمل نفس الاسم ولكنها تعتبر من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الكبير والصغير ويتم تقديمها بأكثر من شكل سوف نعمل على شرحه وكتابته بشكل مستمر

طريقة تحضير أم علي مع الرقاق هي من الوصفات الشهية التي يمكن تحضيرها كواحدة من أنواع الحلويات التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية حيث تعتبر وجبة أم على من أشهى الوجبات التي يتم تقديمها في البيت المصري وذلك وطريقة عملها تعتبر من أسهل الطرق في صناعة الحلويات بجانب أنها متنوعة بشكل كبير في طريقة صناعتها وتكويناتها حيث تستطعى صناعتها مع الفواكة والمكسرات وصناعتها مع الحليب فقط وغيرها من الطرق التى سوف نوضحها من خلال السطور الاتية نصف كيلو رقاق ناشف

1 كيلو لبن

1 ملعقة كبيرة سمنة

نصف كوب قشطة بلدي

1 كوب سكر

زبيب

جوز هند طريقة عمل أم علي بالرقاق يُمزج الحليب مع السكر على الموقد.

يضاف السمن والقشدة

كسر الكعك في الطاجين

أضيفي الزبيب وجوز الهند وأضيفي طبقة أخرى من التورتيلا المهروسة.

أضيفي خليط الحليب إلى طاجن الكيك. مقادير أم علي بالرقاقطريقة عمل أم علي بالرقاق طريقة إعداد أم علي بالجلاش بعد ذلك ، سنشرح كيف تعمل أم علي مع الجلاش وهي أكلة تقليدية يتم تحضيرها على النحو التالى : يحضرون صاجًا كبيرًا ويضعون الجلاش فيه.

اضبط درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية، ضعي صاج الجلاش في الفرن لمدة 3 دقائق فقط.

يُحضر طاجن أو طبق تُقدم فيه أم علي الجلاش ، ويُسكب فيه الكثير من الزيت لتغطية الطاجين أو الطبق من جميع الجهات.

يتم تحطيم رقائق الجولاش المقلية. بعد التكسير ، توضع نصف الكمية في قدر. نضيف نصف عدد المكسرات وبعض الكريمة ونخلط جيداً.

أضيفي طبقة أخرى من المكسرات وأضيفي ما تبقى من الجولاش المفتت.

ضعي طبقة أخرى من الخمور وطبقة من الكريمة حتى يغطى سطح الكسرولة بالكامل.

في قدر آخر ، يُسخن الحليب حتى يغلي وتُضاف الكمية المطلوبة من السكر لتحلية الحليب.

يضاف اللبن المحلى إلى طاجن أم علي بالجلاش.

ضع كمية قليلة من الزبدة والقشدة على سطح الكسرولة.

أخيرًا ، ضع الكسرولة في الفرن لمدة 20-25 دقيقة. يجب مراقبة عملية نضج الكسرولة بين الحين والآخر ، وعندما يتحول سطح الكسرولة إلى اللون الذهبي المحمر ، يتم إخراجها من الفرن وتقديمها ساخنة بعد التزيين. سبب تسمية أم على بهذا الاسم سبب تسمية أم على بهذا الاسم والسبب في تسمية أم علي بهذا الاسم كما تقول الروايات أنه بعد انتهاء الحكم الأيوبي بدأ عصر المماليك، واختيرت امرأة ذات سلطة ومكانة لتتولى أمرهم وتصبح ملكهم. على الزواج فوافقت، وأصبح السلطان الأول في عهد المماليك. اسمه عز الدين أيبك ، وكانت زوجته الأولى “شجرة الدر”. – أرادت شجرة الدر قتل أم علي غيرة على زوجها ، وفشلت ، لكن أم علي تمكنت من قتل شجرة الدر، ثم أمرت جميع الطهاة بخلط المكونات من العجين والدقيق والحليب والمكسرات وتوزيعها. حلويات للجميع

طريقة أم علي بالرقاق.. يمكنك تحضيرها بوصفات مختلفة