أعملي مخلل الزيتون والجزر بطريقة سريعة وبطعم مقرمش بمكونات بسيطة وسر طعمه كالجاهز

مخلل الزيتون والجزر من أكثر أنواع المقبلات المستخدمة على مدار السنة بسبب المذاق الشهي والتي يساعد على فتح الشهية بشكل كبير خاصة وقت الفطار، ويتميز الجزر والزيتون بفوائدهم الصحية الكثيرة لاحتوائهم على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة واليوم نقدم لكم طريقة سريعه لتخليل الزيتون والجزر بطعم أحلى من المحلات فتابعونا.

طريقة سريعه لتخليل الزيتون والجزر

المكونات:

كيلو من الزيتون الأخضر.

لتر وربع ماء.

2 حبة من الجزر المبشور.

2 ملعقة من الخل الأبيض.

3 ملاعق ملح.

4 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف.

4 قرن فلفل أحمر.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نغسل الزيتون جيدا ثم ننزل البذور التي توجد بداخله عن طريق شقه واستخراجها بكل سهولة بعد ينقع في الماء لمدة 3 أيام. ويجب تغيير الماء كل يوم للتخلص من المرارة نهائيا بعد ذلك يصفي ويوضع جانبا ثم نجهز الحشوة وهي عبارة عن الجزر المبشور. مع الأوريجانو المجفف وملعقة من هريسة الشطة نحشي الزيتون بهذا المزيج ويرص في برطمان زجاجي مع فصوص الثوم. وأيضا الفلفل الأحمر ونجهز محلول التخليل جانبا وهي عبارة عن الماء والملح والخل ويغمر البرطمان به وعلى الوجه زيت الزيتون. ترك المخلل في درجة حرارة المطبخ لمدة 3 أسابيع وسوف يصبح جاهز للتقديم بجانب الطعام وبالهنا والشفا.

طريقة تخليل الزيتون المغربي الحار

المكونات:

زيتون أخضر.

ملعقة من بذور الكمون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الشمر.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة عصير برتقال.

زيت زيتون.

رشة جوزة الطيب.

فلفل أحمر.

3 فصوص ثوم مفروم ز

ربع ملعقة من الهيل المطحون.

رشة من القرفة.

طريقة التحضير: