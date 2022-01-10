أدفي من البرد وأعملي طبق العدس بطشة الثوم على الطريقة المصرية بريحة وطعم جنان

نحتاج في فصل الشتاء دائما إلي تناول الأطعمة التي تشعرنا بالدفء وتمدنا بالطاقة التي يحتاجها الجسم، ومن هذه الأطعمة هو العدس الأصفر بالثوم فتقوم بتحضير طبق العدس بالثوم الذي يتميز بنكهته وطعمه الذي لا يقاوم، فالعسل هو من الاكلات التي تتداول ما بين المصريين وتعد من الأكلات الشعبية التي يتناولها جميع طبقات المجتمع ولا تختص بفئة معينة.

مقدار من العدس الأصفر بما يعادل 500 جرام.

ثمرة جزر واحدة.

حبة واحدة من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم.

فصين من الثوم.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

رشة صغيرة من الشطة او علي حسب الرغبة.

فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

فصين من الثوم المفروم اللازم لعمل طشة العدس.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة للطشة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة الباردة.

نحضر طشة العدس في ناتي بمقلاة واسعة ونضعها على نار متوسطة ونضيف بها ملعقتين كبيرتين من الزبدة الباردة وعندنا تبدا تسخن الزبدة نضع بها فصين ثوم مفروم ونقلبه جيدا.

ونضيف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة على الثوم حتي نلاحظ أن الثوم بدأ يذبل.

نرفع الثوم من على النار ونتركها جاهزة.

نضع اناء عميق علي نار متوسطة ونضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضع به حبة من البصل مقطعة إلى قطع صغيرة ونبدأ تشويحها في الزيت ونضيف عليه البصل ثمرة الجزر المقطعة إلى قطع صغيرة ونقلبهم مع بعض.

نحضر نصف كيلو من العدس الأصفر ونضيفه على خليط البصل ونقلبة جيدا مع بعض ثم نضيف عليهم كمية مناسبة من الماء ونضيف عليه ثمرة واحدة من الطماطم ونضيف علي العدس ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الكمون المطحون ورشة صغيرة من الشطة ونتركها حتي يتم تسويتها.

بعد ذلك نرفع اناء العدس من على النار ونتركها حتى يتم تبريدها.

نحضر اناء اخر ونضع به ملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها فصين من الثوم المفروم وملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف خليط الثوم والكزبرة على وعاء العدس ونقلبهم مع بعض بشكل جيد ونضع الطشة أعلى العدس ويتم تقديمه.

مكونات عمل العدس بالثومطريقة التحضير