معجزة ملعقة العسل والخيار للتخلص من دهون البشرة الزائدة والرؤوس السوداء نهائياً وبلا عودة

يعاني أصحاب البشرة الدهنية من كثرة إفراز البشرة للزيوت وبالتالي يظهر عليها حب الشباب والرؤوس السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير محبب لديهم، وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى شراء مستحضرات للعناية بالبشرة وللتخلص من هذه المشاكل بشكل سريع وفعال ونحن اليوم سوف نقدم لكم خطلة العسل والخيار للتخلص من دهون البشرة والرؤوس السودائ فتابعونا.

خلطة العسل والخيار

المكونات:

حبة من الخيار مهروسة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

بيضة.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء نخلط المكونات السابقة مع بعض للحصول على خليط متجانس ثم توزع على الوجه بالكامل من أسفل إلى أعلي. يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد يتميز الخيار بخصائصه المطهرة للبشرة وبالتالي ينظف الوجه من الشوائب والأتربة. أما العسل فهو مضاد قوي للبكتيريا والفيروسات ويطهر البشرة ويجعلها أكثر نعومة ولمعان أم البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين. ويقلل من إفراز الدهون في الوجه أما ماء الورد يرطب البشرة ويجعلها تبدو وكأنها أصغر في السن تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا.

خلطة الشوفان واللبن للتخلص من الرؤوس السوداء

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

2 ملعقة من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نطحن الشوفان حتى يصبح بودرة ثم يوضع في بولة متوسطة الحجم مع الحليب والمكونات الأخرى حتى تمتزج المكونات. يوضع الخليط على الوجه بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة. الشوفان يزيل خلايا الجلد الميت أما اللبن يحتوي على حمض اللاكتيك وبالتالي يخلص البشرة من الدهون ويرطبها.

بياض البيض والفراولة للتخلص من دهون البشرة

المكونات:

3 حبات من الفراولة المهروسة.

بياض بيضة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام: