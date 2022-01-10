بسرعة الصاروخ اجعلي شعرك متر كامل والسر في الوصفة الهندية هيطول في أسبوع واحد

تعد خلطة السمسم من أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر في وقت قصير جدا حتى يصل طوله إلى الركب وأحيانا يصل طوله إلى كعب الرجل فهي تسمى بالخلطة السحرية التي لها تأثير قوي جدا ومفعول يدوم لفترات طويلة، وبجانب هذا تساعد هذه الخلطة على علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق للشعر منها مشكلة جفاف الشعر والقشر الذي يوجد به وأيضا تعالج التقصف والهيشان وتساعد على فرد الشعر الخشن وتنعيمه.

ولكن دائما تسعى جميع السيدات أو الفتيات في الحصول على الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر حيث أن الشعر الطويل مميز ويجعل المرأة جذابة وملفته ومن أكثر نساء العالم الذين يتميزون بشعر طويل هم الهنديات، لذلك كل فتاة ترغب في الحصول على شعر مثل شعر الهنود فخلطة السمسم تشبه كثيرا الخلطات الهندية.

وهذه الخلطه آمنه جدا ومفيدة لصحة الشعر وتناسب كل الأشخاص في جميع المراحل العمرية المختلفة، حيث أنها تناسب أيضا الأطفال ويمكن تجهيزها بسهولة وبدون تعب فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وعند إستخدامها سوف تتمتعي بشعر طويل جدا وهذا يحدث من خلال إستخدام وصفة السمسم المذهلة حيث تظهر نتيجتها في أقل من شهر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من بذور السمسم.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من بذور السمسم ويتم تشغيل الخلاط حتى يتم طحن بذور السمسم طحنه خفيفة ونضع ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان ويتم تشغيل الخلاط مرة آخرى.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به بذور السمسم وبذور الكتان المطحونة ثم نضيف إليهم خمس ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض حتى يتم الحصول على خليط متجانس ونحضر علبة محكمة الغلق ونضع بها هذا الخليط ونتركه في مكان دافئ لمدة إسبوع.

ويتم دهن الشعر بإستخدام هذه الخلطة من خلال التدليك على فروة الرأس بأطراف الأصابع ونتركها على الشعر لمدة ساعتين أو ثلاثة تقريبا، وبعد مرور هذه المدة يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع للحصول على أفضل النتائج وحل جميع مشاكل الشعر.

مكونات خلطة السمسم لتطويل الشعرطريقة عمل خلطة السمسم لتطويل الشعر