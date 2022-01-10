كوني كملكات الجمال بملعقة عسل لإزالة دهون البشرة الزائدة والرؤوس السوداء في دقائق

توجد مشاكل كثيرة ومتعددة تتعلق بالبشرة ومن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة الرؤوس السوداء والدهون التي توجد بالبشرة فهم من أكثر الأشياء التي تتأثر بها كل فتاة تعاني منها وغالبا تظهر الرؤوس السوداء على الأنف في هذه المنطقة من أكثر المناطق التي توجد بالوجه تتراكم عليها، والدهون توجد بكثرة عند الأشخاص الذين يتمتعون ببشرة دهنية حيث أنها تفرز الزيوت بكمية كبيرة وعند تراكم هذه الزيوت قد تظهر آثار سلبية على البشرة ومنها حب الشباب والمسام الواسعة، فكل هذه الأشياء تجعل الفتيات يشعرون بالخجل فيقومون بإستخدام مستحضرات التجميل لةخفائها ولكن هذه المستحضرات غير قادره على ذلك بل أنها تعمل علي إصابة البشرة ببعض المشاكل، وفي وقتنا هذا إنتشرت أجهزة كثيره تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء وشفط الدهون التي توجد بالبشرة وهذه الأجهزة توجد في مراكز التجميل ولكن إستخدامها قد يضر البشرة ويصيبها ببعض الأمراض الخطيرة والتي يصعب علاجها.

فمن الممكن أن نقدم لكي أسرع وصفة طبيعية للتخلص من دهون البشرة والرؤوس السوداء وهي وصفة العسل والخيار فعند خلطهم مع بعض وبإضافة عدد من المكونات الطبيعية الآخرى يمكننا التخلص بشكل نهائي من هذه المشكلة ويمكن أيضا أن نستخدمها في علاج العديد من المشاكل وخلطة العسل والخيار لها دور في القضاء على الهالات السوداء وحب الشباب وغير ذلك الكثير.

ثمرة واحدة من الخيار.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة واحدة من الخيار بشرط أن يتم تقطيعها على شكل شرائح ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من ماء الورد ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في التشغيل حتى يتم خلط الخيار بشكل جيد.

وبعد ذلك نضع خليط الخيار وماء الورد في طبق مناسب ثم نضيف ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونقوم بخلطهم مع بعض حتى يتم تجانسهم.

ثم قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ونضع هذه الخلطة على الرؤوس السوداء على الوجه بأكمله ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا أو أكثر، وبعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويفضل أن نضع كريم مرطب مناسب لنوع البشرة بشرط أن لا يحتوي على كمية من الزيوت ولابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.

مكونات خلطة العسل والخيار للتخلص من دهون البشرة والرؤوس السوداءطريقة عمل خلطة العسل والخيار للتخلص من دهون البشرة والرؤوس السوداء