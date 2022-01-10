احصلي على شعر طويل لحد كعب رجلك في أسبوعين فقط مع الخلطة السحرية مش هتصدقي شعرك نمو بدون توقف

الشعر الطويل من صفات المرأة الجميلة وهو الذي يجعلها مميزأ عن غيرها ويكون ايضا مصدر لسعادتها لذلك ترغب جميع السيدات او الفتيات في الحصول على شعر طويل وناعم ويكون أكثر جاذبية وخاصة الذين يرغبون في ذلك هم الفتيات يتمتعون بشعر قصير وخفيف، وهذا يجعلها تشعر بعدم الثقة في نفسها فهي تحلم دائما أن تتمتع بشعر طويل يصل طوله إلى الركب وهذا لن يحدث إلا بإستخدام الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل ملحوظ في معالجة الشعر من جميع المشاكل التي تتعلق به.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث حبات من البيض ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ونقوم بتقليب أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس وبعد ذلك يتم غسل الشعر بإستخدام الماء البارد ثم يتم تجفيف الشعر ونتركه في الهواء حتى يجف تماما من الماء.

وبعد جفاف الشعر نقوم بوضع هذه الخلطة على الشعر ويتم التدليك جيدا على فروة الرأس لمدة خمس دقائق تقريبا ثم نضع قبعه على الشعر ونتركه بهذه الطريقة لمدة خمسه وأربعون دقيقة أو أقل.

وبعد مرور هذه المدة يتم غسل الشعر بإستخدام الماء البارد والشامبو المناسب لنوع الشعر ويفضل تكرار هذه الخلطة مرتين كل إسبوع.

وتوجد خلطة آخرى تساعد على تطويل الشعر وتجعله يصل إلى الركب في خلال شهر واحد وهي من خلال تجهيز وعاء ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقتان كبيرتان من الفازلين، وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ويتم خلطهم مع بعض ثم يتم التدليك على فروة الرأس بإستخدام هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الإسبوع.

مكونات خلطة البيض لتطويل الشعرطريقة عمل خلطة البيض لتطويل الشعر