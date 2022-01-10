طريقة عمل كيكة الفاكهة الإسفنجية، وصفة جديدة من ضمن الوصفات المتعددة لعمل الكيكة وهي كيكة إسفنجة بالفاكهة والكريمة كيكة صحية ومفيدة بدون زيت أو سمن حيث أنها خفيفة على المعدة، والكيكة يمكنك خلال تحضيرها إضافة أي نكهة ترغبين بها لتحصلي على الطعم المميز لها وهناك الكثير من الناس يفضلون تناول الكيكة السادة خاصة مع الشاي وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفاكهة الإسفنجية المميزة من خلال طريقة تحضير سهلة ولا تأخذ الكثير من الوقت.

طريقة عمل كيكة الفاكهة الإسفنجية لتحصلي على طعم وشكل رائع للكيكة

ستحصلين من خلال هذه الوصفة على كيكة بطعم شهي ولذيذ وشكل رائع لها لذلك يمكنك تقديمها في أي مناسبة لما لها من منظر وشكل نهائي فخم إلى جانب الحصول على نكهة الفاكهة مع الكيكة والكريمة.

عدد اثنان كوب من الدقيق.

عدد كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الحليب.

عدد خمس بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

اثنان كيس من الكريم شانتيه البودر.

كوب من الماء.

فاكهة حسب الرغبة مقطعة قطع صغيرة.

نضع البيض والفانيليا والسكر والحليب والخل ونخفق حتي يذوب السكر تماماً بنفس طريقة التحضير لأي نوع من أنواع الكيك دون استخدام زيوت أو السمنة. نقلب الدقيق مع البيكنج بودر وننزل به بالتدريج على مزيج البيض والسكر والحليب حتي نحصل على مزيج متجانس. نحضر صينية بايركس ونصب فيها الخليط ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونخرجها عندما تنضج. لتحضير الكريمة نضع في إناء عميق كوب من الماء مع الكريم شانتيه البودر ونخفق حتي نحصل على قوام كريمي ناعم ومظبوط. بعد أن قمنا بإخراج الكيكة من الفرن وقومنا بتحضير الكريمة نقوم بفرد الكريمة على وجه الكيكة ثم نحضر الفواكه المقطعة قطع صغيرة ونوزعها على الكريمة وندخل الكيكة الثلاجة لمدة ساعتين ثم نخرجها وتقطع وتقدم باردة.

المكوناتطريقة التحضير

وبهذا الكم نكون قد قدمنا لكم طريقة جديدة يمكنك من خلالها تحضير كيكة هشة وخفيف وغنية بالعناصر الغذائية وبدون استخدام الزيوت.