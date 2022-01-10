أصنعي بنفسك الغسول اليومي في المنزل بمكونات غير مكلفة لتنظيف دهون وشوائب البشرة

يعتبر غسول الوجه من أهم أنواع مستحضرات التجميل التي لا يمكن لأي فتاة أن تستغني عنه نهائيا حيث يتواجد الغسول بكثرة في جميع الأسواق ويباع بأسعار متفاوتة ومختلفة فمنه الرخيص ومنه الذي يباع بأعلي الأسعار، ويوجد له أيضا العديد من الأنواع والماركات ولكل بشرة لها نوع غسول معين خاص بها حيث يوجد للبشرة الدهنية وللبشرة الجافة وللبشرة العادية وغير ذلك الكثير، وهذا الغسول قد يساعد علي لمعان البشرة ويجعلها نقية ولكن مع كثرة إستعماله قد يضر البشرة ويتلفها بسبب إحتوائه علي كمية كبيرة من المواد الكيميائية وهذه المواد غير صالحة للإستخدام علي أي نوع من البشرة لأنها حساسة جدا، وتجنبا لحدوث هذه الأشياء ترغب كل الفتيات والسيدات في عمل الغسول في المنزل بمكونات معروفة وبسيطة وتوجد في كل مطبخ ويمكن أن يتم تجهيزه بكل سهولة وبدون تعب وله فوائد عديدة ومميزات أكثر علي البشرة.

ثمرة واحدة من التفاح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة واحدة من التفاح بشرط أن يتم غسلها في البداية وقومي بتقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة ونضعها في الخلاط ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الليمون ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبادي ثم يتم تشغيل الخلاط ونستمر في خلط المكوناات مع بعضها للحصول علي خليط متماسك وقوامه ناعم ونحضر وعاء أو علبة محكمة الغلق ونضع بها هذا الغسول ونحتفظ به في الثلاجه.

ثم نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفه من الماء ونضع هذا الغسول علي الوجه من خلال التدليك عليه بحركات دائرية لمدة خمس دقائق وبشرط أن يتم التدليك برفق.

ونترك الغسول علي الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ولابد من أن يتموضع هذا الغسول بنفس الطريقة مرتين في اليوم صباحا ومساءا.

مكونات عمل غسول للوجهطريقة عمل غسول للوجه