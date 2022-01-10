بعجينة مظبوطة وطرية أعملي خبز التورتيلا بدون خميرة على أصولها لعمل ألذ حشوات

الخبز من أنواع المعجنات التي لا يمكن الإستغناء عنها نهائيا فهو غالبا يتم وضعه بجانب كل أكلة حيث يوجد أنواع كثيرة من الخبز ومن ضمن أنواعه خبز التورتيلا والعيش الفينو والكيزر وغير ذلك الكثير، فقد يوجد نوع من الخبز يستهلك من قبل معظم الناس بكثرة ويتم إستخدامه في العديد من الوصفات وهو خبز التورتيلا حيث أنه من أنواع الخبز الخفيفة التي لا يحتوي على دهون أو سكريات أو سعرات حرارية كثيرة، وهو أيضا من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل سرعة والمقادير التي يتكون منها بسيطة جدا ولا تكون مكلفة ويوجد عدد كبير من الأشخاص يفضلون شرائه جاهز من المحلات، على الرغم من أن يتم عمله في البيت بدون تعب أو جهد ومن الممكن أن نحتفظ به في الثلاجه لفترة طويلة فيتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة ومنها شاورما الفراخ أو السجق وغيرها.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

نقوم بتحضير طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر وربع كوب كبير من الزيت النباتي ثم يتم إضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن ولكن نضع الماء بشكل تدريجي مع الإستمرار في العجن ونستمر في عجنها لمدة عشر دقائق حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

وبعد ذلك نضع غطاء على هذه العجينة ونتركها حوالي ربع ساعة حتى ترتاح قليلا وبعد مرور هذه المدة يتم تشكيل العجينة على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم يتم فرد هذه الكور على شكل دائرة متوسطة الحجم ونحضر طاسة مسطحة ويفضل أن تكون من الأنواع التي لا يلتصق بها العجين ونضعها على النار بشرط أن تكون النار هادئة.

وبعد إنتهاء فرد كل الكور يتم وضع الخبز في هذه الطاسة ونتركه حتى يتغير لونه من الوجهين وهكذا نستمر بنفس الطريقة وعندما تنتهي كمية الكور نقوم بوضعها في طبق وبهذه الطريقة يكون خبز التورتيلا جاهز للإستخدام.

مكونات خبز التورتيلاطريقة عمل خبز التورتيلا