طريقة عمل فطائر الطحينه بالسكر والسمسم كعك ارمنتي

اليوم سوف نسوي الفطائر الطحينه بالسكر والسمسم كعك ارمنتي أكلة حلوة اشتهرت في سوريا هي أكلة أرمانية كثير طيبة تحضر على المائدة لأشهي فطور العجينة طرية قطنية ناعمة جربوها نتيجتها مضمونة لعمل أفخر و أشهي المخبوزات متميزة مثل طريقة عمل البرازق بالسمسم أو طريقة عمل خبز الزبيب والقرفة تعرفوا معنا على طريقة تحضير فطائر الطحينه بالسكر والسمسم الأرمنية الهشة بالتفصيل.

طريقة عمل فطائر الطحينه بالسكر وسمسم

مقادير..

4 كوب دقيق ابيض.

مقدار كوب طحينه.

1 كوب حليب سائل دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

حبة بيض.

ملعقة كبيرة سكر ابيض.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب سكر ابيض.

رشه ملح.

صفار حبة بيض.

اربع ملاعق كبيرة سمسم.

2 ملعقة كبيرة عسل اسود.

في كوب يخلط الحليب الدافئ مع ملعقة السكر و الخميرة جيدا ويترك جانبا حتى تفور الخميرة وتتفاعل. يجهز وعاء للعجين نضع فيه الدقيق و يضاف إليه خليط الخميرة والحليب والبيض ثم الزبد والزيت والملح. ثم نبدأ بعجن كل هذه المكونات للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. عند الانتهاء من العجين يغطي بكيس بلاستيك ويترك جانبا لمدة 45 دقيقة في مكان دافئ حتى يختمر ويعلو. في وعاء عميق نخلط الطحنية مع السكر جيدا. تقسيم العجينة إلى نصفين ثم يمدد بالنشابة على شكل دائرة رفيعة السمك وبعد تدهن بمزيج الطحينة والسكر. نحدث اخرام في منتصف العجين ثم يلف من الخرم حتى الأطراف. للحصول على حلقة مبرومة ثم تقسم من الأطراف للحصول على أسطوانتين. ثم تلف كل أسطوانة على شكل حلزوني وتوضع في صينية مدهونة مبطنة بورق الزبدة. ندهن الفطائر الحلزونية بخليط العسل الأسود وصفار البيض ونرش عليها حبات السمسم وتترك ربع ساعة اخرى للتخمير. ثم تخبز الفطائر في فرن مسبق التسخين لمدة 25 دقيقة إلى أن تنتفخ وتصبح ذهبية اللون وتقدم بصحة وهنا.

طريقة تحضير فطائر الطحينه الأرمنية بالسكر والسمسم

نصائح…

تعد هذه الوصفة من المطبخ الأرمني الألباني يمكن تناول هذه الأكلة مع فنجان من الشاي بالقرفة أو شاي عدني لذيذ ولكن من الأفضل تناول فطائر الطحينة بالسكر والسمسم طازجة.