في 30 دقيقة فرد الشعر الخشن والمجعد بملعقة خميرة لشعر ناعم كالحرير بديل قوي للكرياتين

يوجد العديد من المواد الطبيعية التي تكون متوفرة في كل مطبخ أو منزل وهذه المواد تكون إقتصادية جدا وغير مكلفة ومن الممكن أن نستخدم هذه المواد لعمل أقوى الوصفات الطبيعية التي يكون لها دور كبير جدا في علاج مشاكل عديدة بالشعر، ومن أهم هذه المشاكل هي مشكلة هيشان الشعر وتقصف أطرافه والشعر الجاف والمتساقط وكذلك الشعر الخشن والشعر الخفيف والقصير وغير ذلك الكثير، ولها أهمية كبيرة في تغذية الشعر وتحسين نموه وكل هذا يحدث بشكل أمن وطبيعي وبدون ترك أي آثار سلبية وفي الوقت الحالي ظهر الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر ومن أقوى هذه الوصفات هي وصفة الخميرة الفورية.

حيث أنها وصفة إقتصادية وسحرية ولها نتيجة مدهشة فقد تتمتع الفتاه بعد إستخدامها بشعر ناعم كالحرير ويكون لامع وقوي وله جاذبية، وكل هذا من خلال إستخدام كيس واحد من الخميرة الفورية فهي من المواد الطبيعية التي لا تحتوى على أى مكونات ضارة مثل البروتين أو الكيراتين وهذا الذي تلجأ إليه الكثير من السيدات أو الفتيات لتنعيم وفرد الشعر ولكن هذه الأشياء تضر الشعر وتتلفه.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجرجير.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البلسم.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع، وملعقة واحدة صغيره الحجم من القهوة ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجرجير ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البلسم.

وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على قوام كريمي ناعم ثم يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر ونقوم بتجفيف الشعر جيدا ونحضر فرشاة تكون نظيفة ونضعها في هذه الخلطة.

ويتم توزيع خلطة الخميرة على الشعر بطريقة جيدة حتى تصل إلى جذور الشعر وأيضا إلى الأطراف ثم نقوم بوضع قبعة على الشعر ونضع على هذه القبعة فوطة قطنية نظيفة مبلله بالماء الدافئ ونترك خلطة الخميرة على الشعر لمدة أربع ساعات تقريبا.

ثم قومي بغسل للشعر بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الخلطة مرة واحده فقط في الإسبوع.

مكونات خلطة الخميرة الفورية لفرد الشعرطريقة عمل خلطة الخميرة الفورية لفرد الشعر