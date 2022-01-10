أقوي خلطات لديها مفعول سحري في اذابة الدهون في الجسد وبطريقة فعالة وسريعة

ترهلات الجسم من أكثر الأشياء التي تعاني منها عدد كبير جدا من السيدات وقد يترهل الجسم عادة عند التقدم في السن وتوجد الترهلات في عدة مناطق بالجسم من أكثر المناطق التي توجد بها هذه المشكلة هي البطن وفي اليدين وبالتحديد في منطقة تحت الإبطين وفي الرجلين وكذلك قد توجد هذه المشكلة في الوجه، وتحدث ترهلات البطن بسبب الحمل وهذا يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه كل إمرأة فإنها تستخدمكل الأشياء التي تساعد علي إخفائها ولكن لا يوجد أي شئ أو أي علاج له القدرة علي ذلك، وكذلك ترهلات الوجه وهي التي تيؤثر بشكل كبير علي نفسية المرة التي تعاني منها لأنها تظهر عند الدخول في مرحلة الشيخوخة وبجانب هذا قد تظهر الترهلات بعد إنقاص الوزن فالأشخاص الذين كانوا يعانون من الزيادة في الوزن وبعد ذلك قاموا بفقدان الوزن قد يحدث لهم هذه المشكلة وتوجد في كل مناطق الجسم.

وفي وقتنا هذا إنتشرت بعض العمليات التي تعمل علي شد الترهلات ولكن كل هذه الأشياء غير صحية وتؤثر علي صحة الإنسان ولكن من الإستخدامات المفيدة والآمنه التي تساعد علي شدها هي الخلطات الطبيعية فقد توجد العديد من الخلطات التي لها دور كبير في شد الترهلات بطريقة ملحوظة وفي وقت قصير جدا وبدون تعب أو تكلفة.

خمس ملاعق صغيرة الحجم من الزنجبيل المبشور.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.

ست ملاعق صغيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

كوب واحد كبير الحجم من الماء.

نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الماء ثم نضع الوعاء علي النار ونضيف إليه خمس ملاعق صغيرة الحجم من الزنجبيل المبشور ونتركهم علي النار حتي يتم غليانهم مع بعض.

وبعد غليان خليط الماء مع الزنجبيل نتركهم لمدة خمس دقائق ثم نرفعهم من علي النار ونضعهم في مصفاة لتصفيته ووضع الماء في إناء ونتركها جانبا حتي تبرد تماما.

ثم نقوم بإضافة أربع ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح ونضع ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز وست ملاعق صغيرة الحجم من كريم مرطب مناسب ويتم تقليب أومزج جميع المكونات مع بعض بشكل جيد.

وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي المنطقة التي يوجد بها ترهلات حيث نقوم بعمل حركات دائرية عليها لمدة عشر دقائق ثم نتركها لمدة ساعتين ويتم غسلها بالماء الفاتر.

مكونات خلطة زيت اللوز لشد الترهلاتطريقة عمل خلطة زيت اللوز لشد الترهلات