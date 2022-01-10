أصنعي بيديكي كريم شعر طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير

العناية والإهتمام بالشعر من الأمور الهامة في حياتنا اليومية حتى نتمتع بشعر جذاب وناعم وطويل ولكن نجد عدد كبير من الفتيات أو السيدات لا يهتمون بصحة شعرهم وهذا الشيء يضر الشعر بشكل كبير، وتظهر فيه العديد من المشاكل التي يصعب علاجها فيما بعد ومن المشاكل التي تظهر نتيجة الإهمال في المحافظة على الشعر هي جفاف الشعر بشكل كبير وتساقط الشعر وتقصف أطرافه وأيضا ظهور القشرة في الرأس فكل هذا يعتبر من أكبر المشاكل والتي يعاني منها عدد منهم، فيلجأون إلى الحلول التي تساعد على علاج هذه المشكلات حيث أنها تؤثر على الشكل العام بالنسبة للشعر مما يؤدي هذا إلي الشعور بالخجل وعدم الثقة في النفس وخاصة عندما يكون الشعر خشن أو مجعد فإن الشعر بوجه عام يعد زينة المرأة أو الفتاة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحمص.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من نواة القمح.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من البلسم.

يتم تجهيز إناء عميق ونضعه على النار ونضع عليه كمية كبيرة من الماء ونترك الماء حتى يتم غليانها وبعد غليان الماء نضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحمص وأربع ملاعق كبيرة الحجم من نواة القمح.

ثم نترك الحمص والقمح في الماء المغلي على النار حتى يتم سلق هذه المكونات بطريقة جيدة ثم يتم رفع هذا الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع عليه الحمص والقمح الذي تم سلقهم ويتم تشغيل الخلاط حتى نحصل على قوام ناعم.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط في طبق مناسب ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي وملعقتان كبيرتان من زيت الخروع ونضع ملعقتان كبيرتان من البلسم المناسب لنوع الشعر ويتم خلط جميع المكونات جيدا مع بعضها.

ثم نحضر علبة مناسبة ونضع بها هذا الكريم ويتم وضعه في الثلاجه لحين إستخدامه في أي وقت وعادة يتم إستخدامه بعد غسل الشعر مباشرة.

مكونات كريم طبيعي للشعر في المنزلطريقة عمل كريم طبيعي للشعر في المنزل