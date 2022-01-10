اتحداكي من ملعقة نشا ان لم يبيض وجهك ورقبتك وتزيل الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

تعد تجاعيد الوجه والرقبة من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها أغلبية السيدات وقد تتسبب في شعورها بالخجل والإكتئاب وإحساسها بالكبر لأن هذه التجاعيد يرتبط ظهورها بالتقدم في السن، فهي تظهر عادة في سن الإربعينات أو الخمسينات وفي هذا السن يكون ظهور التجاعيد أمر طبيعي ورغم هذا ترغب كل إمرأة تعاني منها بالقضاء عليها بشكل نهائي وتكون هذه المشكلة مصدر للإزعاج بالنسبة للأشخاص الذين يكونوا في عمر الثلاثينيات، فهذا الشيء يجعلهم يشعرون بالإكتئاب دائما لذلك يلجأون إلى إستعمال المنتجات التي تساعد على التخلص من هذه التجاعيد ويلجأون أيضا إلي إستخدام الأجهزة التي لها دور كبير في القضاء على هذه المشكلة ولكن كل هذه الأشياء لا تكون مفيدة على صحة البشرة، فقد تصيبها بالعديد من الأمراض وظهور الإلتهابات ةو الحساسيه على الوجه ومع مرور الوقت وبإستخدام هذه الأجهزة تظهر التجاعيد بشكل كبير وكذلك الخطوط الرفيعة، وعادة يتم ظهور هذه الأشياء بسبب إستخدام الأدوات الغير صحية لإزالة شعر الوجه مثل الخيط أو الشمع فهما من أخطر الإستخدامات التي تصيب البشرة بشكل ملحوظ وتعمل على ظهور هذه المشكلة.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ونضيف ملعقتان صغيرتان من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على مزيج متجانس ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة بإستخدام الماء الدافئ.

ثم نضع وصفة النشا على الوجه والرقبه ونتركها حوالي نصف ساعة أو أقل ويتم غسلهم بعد ذلك بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.

مكونات وصفة النشا لتجاعيد الوجه والرقبةطريقة عمل وصفة النشا لتجاعيد الوجه والرقبة