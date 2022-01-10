أعملي الفطير المشلتت بطريقة فرد جديدة بعجينة مظبوطة ومورقة بطعم أول مرة تدوقيه

يعتبر الفطير المشلتت من أجمل أنواع الفطائر أو المعجبات التي تتميز بطعم جميل ولذيذ ويمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة وسرعة بدلا من شراؤه من المخابز لأن نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء الفطير المشلتت من المخابز، لأنهم يعتقدون أن من الصعب أن يتم عمله في المنزل بنفس طريقة الفطير الجاهز ولا يكون طري أو مورق مثله.

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الزبدة أو السمنة البلدي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

يتم تجهيز طبق عميق وكبير ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض ثم نضيف إلى الدقيق ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ثم نضيف ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر وربع كوب كبير من الزيت النباتي.

وبعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن ولكن يتم وضعها بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن ونستمر في عجن هذه العجينة لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

ثم ضعي غطاء على العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح قليلا وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صواني مناسبة ويتم دهانها بكمية من الزبدة.

ويتم تشكيل هذه العجينة على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها قليلا حتى ترتاح أيضا ويتم دهن هذه الكور بالقليل من الزبدة ثم يتم فرد الكور حتى يكون سمكها رقيق جدا وبعد الإنتهاء من فرد جميع الكور.

يتم دهن الفطيرة بكمية مناسبة من الزبدة الطرية ثم نضع عليها فطيرة آخرى ويتم دهنها أيضا بالزبدة ونضع فطيرة وهكذا حتى نضع عدة طبقات من الفطير وبين كل طبقة وآخرى نضع كمية من السمنة.

وبعد ذلك يتم تكوير هذه الفطيرة ونضعها في الصينية ونتركها لمدة 10 دقائق ثم يتم فردها في الصينية ونقوم بإدخالها في الفرن حتى يكون لونها ذهبي ويتم إخراجها.

مكونات عمل الفطير المشلتتطريقة عمل الفطير المشلتت